【逃犯條例】東鐵線大學站復修需時　料港鐵網絡維修費以數億元計

反修例風波持續超過五個月仍未平息，港鐵多個車站設施遭破壞，東鐵線大學站至今仍未重開。運輸及房屋局局長陳帆回覆立法會書面質詢時指，大學站大量設施及路軌旁訊號設備等多次遭惡意破壞，損毀程度嚴重。大學站的維修工作仍在進行中，料需要較長時間復修。 另外，運房局早前向鐵路事宜小組委員會提交文件時透露，預料復修車站設施及更換費用將數以億元，但尚未計算東鐵線大學站復修的費用。

東鐵線大學站早前遭破壞，至今仍未重開，東鐵線列車亦不停大學站。（港鐵提供）

民建聯立法會議員陳克勤書面質詢有關各條鐵路線設施遭破壞，以及吐露港公路等幹道被堵路情況。運輸及房屋局局長陳帆回覆指，吐露港公路今年11月被堵塞數天，惟2016年至2018年期間，運輸署未有接獲公路遭惡意破壞及堵塞報告。

至於港鐵網絡方面，自6月以來，港鐵服務受嚴重影響，特別是7月至11月期間，多個車站設施包括閉路電視、消防設施及出入閘機等遭嚴重破壞，車站出入口及列車亦被縱火。其中東鐵線大學站損毀最嚴重，至今仍未重開，東鐵線列車亦不停該站，料需較長時間維修。

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在維修過程中，港鐵將根據實際情況，更新車站設施。對於興建新出口、上蓋延伸至覆蓋整個月台等涉及車站結構改動，當局及港鐵則會詳細小心考慮。

根據運房局早前向鐵路事宜小組委員會提交的文件，提及2019年6月12日至11月24日公眾活動期間，93個重鐵車站共有85個遭破壞，而68個輕鐵車站則有62個被破壞。截至11月24日，有54列重鐵列車及16輛輕鐵遭破壞。港鐵預料，車站設施復修及更換費用將數以億元，惟當中尚未計算東鐵線大學站及尖沙咀站A1出口及兩列被燒毀的列車復修費用。