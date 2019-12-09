國泰天文台推「我的航班天氣」程式　機艙無紙化　年省紙張驚人

國泰航空於10月全面使用與天文台合作開發的「我的航班天氣」程式，取代傳統紙本氣象飛行文件，實現「無紙化機艙」。有機長表示，以往一周列印的飛行文件數量達16萬張紙，現時除了更環保外，更省卻翻查一堆資料的時間，時間較以往縮短五成。 天文台科學主任郝孟騫表示，程式展示了機師飛行路線、備用機場天氣情況，提供17種天氣資訊。他又透露，香港快運、香港航空亦會陸續試用。

天文台科學主任郝孟騫（左）表示，程式展示了機師飛行路線的沿線天氣情況，提供17種天氣資訊。（黃詠榆攝）

國泰10月起全面使用 快運港航將跟隨

自2015年起，國泰航空和天文台合作開發「我的航班天氣」程式，經多次試行和調整，終在今年年中獲得民航處審批，國泰亦在10月起全面使用自家研發的「飛行資料夾」，全面投入「無紙化」運作。

香港天文台科學主任郝孟騫表示，「我的航班天氣」由15年開始研發，17年開始讓機師試用收到大量改善意見，進行過二十多次的修改，包括提升了預測湍流的準確度。

談及程式背後的運作原理，他解釋透過整合機師的飛行計劃、飛機遇到氣流的即時報告，機師簡單於螢幕調較飛行高度，便可看到沿線天氣情況。另外，又可以看附近的備降機場的天氣。現時，程式展示17種天氣資訊，如危險天氣警告、溫度、濕度等。

他又透露，香港快運、香港航空亦陸續會試用，天文台未來希望增加更多地區的天氣雷達的數據，與不同國家交換天氣數據。

國泰航務部機長James Toye表示，由最近兩個月才全面廣泛使用程式，正式達致「去紙化」。（黃詠榆攝）

以往一周印紙16.8萬張

國泰航務部機長James Toye表示，由2015年開始研發「飛行資料夾」，當中有兩年試驗期，到最近兩個月才全面廣泛使用，正式達致「去紙化」。他指，以往一周需印出上16.8萬張紙，飛機上的實體紙本資料更堆積如山，重達45至68公斤。現時，程式內有多項資訊，除了天氣資訊外，還有實時地面數據、之前航班資料、燃油情況等等。

國泰航務部機長Evan Summerfield亦表示，以往需要翻查一頁又一頁的實體資料，十分費時，但現透過程式，可快速了解多樣實時數據，認為花費的時間縮短五成，除了可作更快、更準確的決定，亦有更多空間去留意其他飛行事務。