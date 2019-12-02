【香港航空危機】學者慨嘆生不逢時　總結三大死因　國泰或成獨市

香港航空近月相繼停飛多個航點、延遲出糧，空運牌照局今日（2日）宣布若港航未能於周六（7日）限期或之前根據要求改善財政狀況，牌照局將根據《規例》第15E條採取進一步行動，意味港航面臨撤銷或暫時撤銷牌照危機。 有學者分析港航三大死因，包括全球經濟疲弱致客運及貨運量不似預期、母公司財務危機致資金不繼、本港社會運動致旅客大減，慨嘆「港航其實做得不錯，可惜生不逢時」。

羅祥國嘆言「港航其實做得不錯，可惜生不逢時」。（資料圖片 / 張浩維攝）

料即使暫撤牌照 都無人敢買港航機票

前身是中富航空、成立於2006年的香港航空近月陷入財困，面臨「釘牌」危機。中大航空政策研究中心政策研究主任羅祥國總結港航三大死因：首先是港航近年急速發展，包括購買航機及增加長短航線，惟遇上全球經濟疲弱，航空貨運及客運人數不似預期；其次母公司海航陷財政困難，無法成為「大水喉」適時為港航提供資金，加上並非上市公司，也無法透過集資解決財困。

持續近半年的反修例風波波及航空業，羅祥國認為政治動亂令本港旅客人數大跌，終導致港航業務不前、資金不繼、財政不穩，終導致「爆煲」；即使牌照局只是暫撤牌照，消費者信心也大減，「無人會敢買機票」。

空運牌照局表示，若香港航空再不改善財困，或會釘牌，12月7日前有決定。（資料圖片）

本港市場難支撐兩大航空公司

早前另一間航空公司國泰航空完成收購廉航香港快運，連同國泰航空、港龍航空的牌照，近乎壟斷本港航空業，國泰背後亦有強大的母公司太古集團支持。羅祥國分析指，根據過往多年經驗，若沒有龐大市場支持，本港難以支持兩大航空公司營運；若港航最終結業，估計未來數年由國泰做「獨市」生意。

至於會否有「白武士」拯救港航，羅祥國認為目前困境非單純資金可解決，收購者需熟悉航空業，「若目前有白武士，相信早已出手！」曾任國泰機師的公民黨議員譚文豪則認為，若重新申請牌照程序繁複、耗時，港航優勢是「有牌照、員工、飛機」，估計度過疲弱時期，不愁沒有買家，「總比重新申請牌照便利」。