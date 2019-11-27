私隱署年報：去年資訊科技投訴升102%　涉國泰外洩客戶資料事件

個人資料私隱公署今日（27日）向立法會，提交今年度的工作及主要工作的相關數字的省覽。公署去年接獲113 宗資料外洩事故通報，17,168宗查詢及1,878宗投訴。 公署表示，與資訊科技有關的投訴較去年度升102%，多宗為關於個人資料在網絡上遭他人披露或洩漏，包括國泰航空外洩客戶個人資料的投訴。

國泰航空去年外洩940萬乘客資料。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

個人資料私隱公署今日（27日）向提交立法會2018至2019的年報省覽；該總結過去一年私隱專員的工作及提供有關主要數字。私隱專員黃繼兒表示，公署接獲113宗資料外洩事故通報，數字與去年相若沒有大幅飆升。

今年年報的主題是「實踐數據管治」，公署在本年度內17,168宗查詢及1,878宗投訴。而 2017至2018年度則接獲15,737宗查詢和1,619宗投訴。

其中與資訊科技有關的投訴明顯上升，共504宗 ，與2017至2018年度比較升幅達102%，當中多宗是關於個人資料在互聯網被披露或洩漏。504宗個案中，143宗是與國泰航空外洩客戶個人資料事件有關。

投訴中2,554 項違反《個人資料（私隱）條例》規定

至於1,878宗投訴中，在接獲的1,878宗投訴個案中，有2,554項違反《個人資料（私隱）條例》規定；逾七成即1,348宗是與銀行及財務公司、物業管理有限公司、交通運輸公司有關，305宗是個人投訴，另225宗是與政府部門及公共機構，如警務處等有關。

公署共收到113宗資料外洩事故通報,並對每宗事故進行循規審查。雖然《個人資料（私隱）條例》未有規定資料使用者就資料外洩事故作出通報，但數字顯示，公營機構的資料外洩事故通報數字按年上升65%，反映公營機構較私營機構較為願意主動通報資料外洩。

至於私營機構的通報數字在報告年度按年下降34%，但當中包括一宗航空公司的大資料外洩事故，涉及940萬名乘客。