【逃犯條例】示威者按巴士緊急死火掣堵路　工會憂對行車有危險

反修例運動引發的示威活動在多區開花，堵路行動中有巴士的擋風玻璃及倒後鏡被噴漆，車胎被放氣，近日亦有示威者按下巴士車尾的緊急死火掣，令巴士無法即刻開車，以進行堵路。 有巴士工會表示，若在停駛情況下被按下緊急死火掣，影響車廂冷氣系統，令乘客感覺侷促；但對於正在慢駛的巴士，影響就如突然被急速剎車，或令正在下樓梯的乘客跌倒，亦影響巴士轉向，但車長一般能在車廂內重新「著車」，忠告示威者「載客車輛最好都係唔好搞」。

有示威者在快閃堵路行動中，嘗試按下巴士的緊急死火掣。（歐嘉樂攝）

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促示威者「載客車輛最好都係唔好搞」

有網民今日再發起黎明行動「大三罷」，有黑衣示威者在旺角亞皆老街及彌敦道交界快閃堵路，除了將雜物放置路面，又有人按動巴士的緊急死火掣，令巴士停駛。

香港專營巴士僱員總工會主席郭志誠表示，若巴士已停駛，當被按下緊急死火掣，車長只需重新開動即可；但若巴士只是慢駛，同時有乘客正在下樓梯，突如其來的剎車，或令人不慎跌倒。他忠告說：「載客車輛最好都係唔好搞」；又認為政府應盡快回應市民訴求，「唔應該繼續任由市民打市民，否則個個人都會成為受害者」。

郭志誠認為，政府應盡快回應市民訴求，「唔應該繼續任由市民打市民，否則個個人都會成為受害者」。（資料圖片／洪業銘攝）

可致「死火」 無法重啟

該會會務主任李建基亦補充指，若巴士正以10至20公里車速行駛，緊急死火掣被按下時，車輛引擎動力會完全關閉，或影響剎車引力、軚盤轉向等；即使巴士有儲備風控制開關門，車內的乘客仍會感覺侷促。

李建基又指，由於緊急死火掣並不常用，或因彈弓氧化，按下按鈕後沒有反彈，令車長無法重新開動巴士，若多次著車不果，或已判斷為「死火」、「壞車」。他稱，除非車長即時留意到有關情況，否則當下自然反應是「唔知發生咩事」，估計99%車長不會即時聯想到與緊急死火掣有關。但是他認為靠緊急死火掣協助堵路，作用不大，冀示威者勿效法。