警察員佐級協會主席林志偉撰文　斥候任區議員煽風點火　蔓延仇恨

香港警察隊員佐級協會主席林志偉昨（9日）向會員發信，指香港成為「謊話之都」，指別有用心的政客為達到「不可告人的政治目的」，每天堆砌謊言抹黑政府及警隊，「意圖將暴徒的違法行為合理化，將依法執法者妖魔化。」指由6月至今有鋪天蓋地手法宣揚無事實根據的「文宣」，意圖迷惑人心，政客及社會人士繼續煽風點火，助長仇恨蔓延，「這些人不乏現任或候任的議員」。

警察員佐級協會主席林志偉昨（9日）向會員發信，批評有現任或候任的議員「煽風點火」、「助長仇恨蔓延」。（資料圖片）

林志偉昨以「假的真不了」為其主席隨筆題目，指有現任或候任的議員在近日遊行活動前後向傳媒只要警察克制，遊行便會和平進行，指警方刻意製造混亂，市民不信任警方，及要求港鐵不要隨意停止服務等，他批評這些言論「將過往衝突的始末因果倒轉，顛倒是非，歪曲事實，居心叵測。」他續指，對於有人被搜出槍械意圖在遊行期間製造事端、以汽油彈向法院縱火等事實卻三緘其口，或輕輕帶過。

他指「當罔顧事實的抹黑成為政治宣傳的手段，黑白已不是如此容易去辨清。」形容自己「只是一個不諳政治的警察」但他深信「以連篇謊話蠱惑人心絕不能換取理性市民的信任和支持，更不能達成某些人口中的崇高目的。」