林志偉譴責張建宗就7.21道歉　投訴警察課收一宗須知會投訴

7月21日元朗發生白衣人無差別襲擊事件後，政務司長張建宗在事隔5日後曾代表政府就警方處理手法向市民道歉，惟其道歉卻引起警察隊員佐級協會主席林志偉批評，更就道歉予以最嚴厲的譴責；有立法會議員質疑有關譴責違反《警察通例》。 公務員事務局局長羅智光回應指，經過諮詢保安局後，不評論個別個案，惟警務人員亦必須遵守公務員守則；而警察隊員佐級協會就7.21元朗白衣人無差別襲擊事件發聲明，投訴警察課收到一宗須知會投訴。

公務員事務局局長羅智光指，警察隊員佐級協會就721元朗白衣人無差別襲擊事件發聲明，投訴警察課收到一宗須知會投訴。（資料圖片）

警務人員社交網站言論 共收15宗投訴

根據《警察通例》，警務人員應經常避免參與任何足以影響或看來會影響其公正執行職務的活動，包括非為執行職務而公開發表政治言論。羅智光表示局方不評論個別個案。而就有個別警務人員於社交媒體發表言論，投訴警察課共收到1宗須匯報投訴及14宗須知會投訴，案件正在調查中。

另外，就警察隊員佐級協會就7.21元朗白衣人無差別襲擊事件，發表聲明回應政務司司長道歉言論，更稱「以最嚴厲譴責」，投訴警察課收到一宗須知會投訴，案件正在調查中。羅智光續言，就有警務人員在社交平台，批評行政長官和民政事務局局長早前與示威者深度對話，投訴警察課未有接獲投訴。

李家超不評論「光頭警長」有否違例

另外，立法會議員陳淑莊亦質疑有「光頭警長」之稱的劉澤基，完全違反《警察通例》，保安局局長李家超表示，不會討論他某一言論，但考慮相關個案是否涉及違反《警察通例》，需要考慮其言論是否屬政治言論。

另外，羅智光亦在會上表示，警務人員與其他公務員一樣，必須遵守公務員守則，在發表意見時，必須確保其意見無損其以專業、不偏有椅的態度，有效地執行職務；警務人員同時亦須遵守《警察通例》。

羅智光解釋，政治中立的意思，其中包括不論公務員本身的政治信念為何，公務員必須對在任的行政長官及政府完全忠誠，並須竭盡所能地履行職務。