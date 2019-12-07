【冬季流感】急症室嚴峻　伊院、廣華等4間公院輪候時間逾8小時

本港氣溫近日驟降，不少人感到不適而到公立醫院急症室求診，在今早（7日）10時45分，本港有4間公立醫院的急症室輪候時間超過8小時，分別是伊利沙伯醫院、廣華醫院、聯合醫院及威爾斯親王醫院，急症室情況嚴峻。 另外，醫院管理局公布昨日（6日）公立醫院服務使用數字，昨天公院急症室首次求診人次達到5501，而整體內科病床佔用率為101%，而兒科平均佔用率為66%，伊院內科及兒科同樣是全港公院「最爆滿」的醫院。

本港氣溫近日驟降，不少人感到不適而到公立醫院急症室求診。 （資料圖片／梁鵬威攝）

在今日（7日）上午10時45分，本港有4間公立醫院的急症室輪候時間超過8小時，分別是伊利沙伯醫院、廣華醫院、聯合醫院及威爾斯親王醫院，而瑪嘉烈醫院也需等待3小時。

在今日上午10時45分，本港有4間公立醫院的急症室輪候時間超過8小時。（香港01製圖）

醫管局公布昨日的公立醫院服務使用數據，全日有5,501急症室首次求診人次，較前一日（5日）的5,239增加262人次，當中經急症室轉入內科的人次達983人次。

公院內科病床佔用率繼續爆滿，16間有內科的公院整體佔用率達101%，當中明愛醫院及伊利沙伯醫院佔用率都是117%，成為「雙冠軍」，而伊院兒科佔用率為82%，同樣是全港公院最高，伊院的內科及兒科一同爆滿。