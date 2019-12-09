【聖誕外遊注意】日本進入流感高峰期　患者數量為去年6倍

臨近聖誕長假期，不少家庭已計劃好外遊歡度佳節。不過，現時北半球溫帶地區的流感活躍程度持續上升，熱門旅遊點日本、美國和加拿大已踏入冬季流感季節。日本政府厚生勞動省表示，僅在11月25日至12月1日的一星期內，流感患者已逾2萬人，為去年同期的6倍。家長宜帶孩子接種預防疫苗，以防感染。

衞生防護中心今日（9日）公布，最新的監測數據顯示，本港整體流感活躍程度仍處於低水平。雖然冬季流感季節一般在每年一月初開始，但來臨的確實時間不能預測。而人體在接種疫苗後需約2星期產生抗體，鼓勵市民及早在高峰期來臨前先接種疫苗，加強個人保護。

中心又指，美國、加拿大及日本的流感活躍程度持續上升，流感病毒為甲型（H1）、甲型（H3）及乙型。日本政府厚生勞動省表示，11月25日至12月1日的一星期內，收到全日本約5000間醫院報告，流感患者已近3萬人，為去年同期的6倍。受流感影響而部分停課學校已逾900所，是去年同期的9倍。目前患者最多的地方為北海道、青森、石川和富山縣。預計日本比往年提早約1個月進入流感高峰期，約在12月底到明年1月。

勤洗手以防感柒。

流感能引起嚴重併發症

一旦患上流感，病徵包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦和頭痛，也有可能出現嘔吐和腹瀉，一般病人能在7天左右痊癒。

兒科醫生陳欣永建議，如家長發現小朋友出現病徵，宜盡快帶他們進行快速測試，讓醫生處方合適的藥物舒緩病情，縮短發病期，以減低引發併發症的機會。流感能引起嚴重的併發症，包括肌肉及關節發炎、肺炎、心肌炎，甚至腦炎等。萬一小朋友出現神智不清、語無倫次、抽搐，需盡快帶他們到醫院求診。

除了盡早打預防針，衞生防護中心亦建議大家保持良好的個人衞生，在觸摸口、鼻、眼之前；觸摸扶手或門把等公共設施之後，也要勤洗手。平日宜保持均衡飲食、恆常運動、充足休息、避免過度緊張、遠離煙酒，亦有助建立自身良好的抵抗力。