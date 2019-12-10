警員佐級協會開微博戶口　吸逾2.4萬粉絲　表明刪「不實」回覆

反修例風波引發警民衝突不斷，有香港警察相繼在微博平台開設帳號，內地媒體亦曾報道有關現象，並指內地網民熱烈支持。香港警察隊員佐級協會昨日（9日）亦開設微博帳號，已獲官方認證，開設一日便獲逾2.4萬名「粉絲」關注，主席林志偉透過影片指，想藉由微博平台發放協會訊息，「發放正能量予支持警隊的朋友」。他又指希望微博用戶給予「理性」、「公道」的說法，「並不是好似其他社交平台般洗版、經常挑機。」立法會議員何君堯亦有留言呼籲關注，有網民留言指，「特殊時期，微博上的HKP們，太需要一個正規點的組織，指導鬥爭方向了。」亦有留言促盡快落實讓警子女到內地就讀。

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警察隊員佐級協會微博發布的第一條影片，由林志偉介紹開設微博原因及該協會工作，片長約4分鐘，配簡體中文字幕。影片中，林志偉提到警隊面對好大挑戰，「我們的工作經常被人們造謠生事、去抹黑、去妖魔化，被人騷擾家眷。」重申他們開微博「別無他想」，「希望大家繼續努力，支持我們。」該影片發布約24小時後，已有61.5萬次瀏覽。

在該影片下獲逾2,200條回覆，當中包括「林sir是不是去過北京看閱兵式啊」、「同志！終於把你們盼來了！特殊時期，微博上的HKP們，太需要一個正規點的組織，指導鬥爭方向了！」、「歡迎歡迎！所以，香港反修例風波最大贏家是，微博？」、「歡迎，歡迎，請盡快落實警察孩子內地上學事宜。」立法會議員何君堯亦有留言呼籲關注。

【熱門網民留言】

昨日下午，該協會表明，「如有任何不盡不實之回覆，本協會將刪除有關的言論。」據其帳戶，目前關注了13個用戶，包括香港警務處官方的香港警察帳戶，及多個由現職警務人員及其家人包括「警嫂」開設的私人帳戶，如「童童日常生活」、「防暴CC熊大大」、「花木藍探長」等，都是擁逾萬「粉絲」關注。不過暫時未見警務處官方微博帳戶有關注該協會。