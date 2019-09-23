疑似港警微博稱因加班得新手機謝示威者　遭港人聲討　今刪帖改名

繼數名警務人員接受内地媒體訪問後，於内地網絡人氣急升，上周起陸續有二十多名自稱香港警察的網民在微博開設帳號，發表有關發生逾三個月反修例風波的言論，得到大量内地網民支持。有疑似警員日前在微博發惹火帖文，遭本港網民追擊後，今（23日）刪除該貼文，改掉原帳號名稱，又發文稱看到自己帳戶遭「黃屍」轟炸，覺得他們很可憐。另外有自稱警員的網民連發數篇文章，對黑夜中得到14億人民的支持感到非常感動。

有網民發現，3日前有一名自稱香港警察的微博帳戶發文，感謝示威者令他可從超時工作的加班費，換來一部新手機，又說「你們的逼迫，只會令我更堅定不移」，貼文引來本港網民注意，並在該名帳戶的貼文下多番留言。不過據《香港01》記者翻查發現，該貼文已經刪除，用戶亦改去原帳戶名稱，而該用戶的微博粉絲紛紛在最新貼文下留言，呼籲用戶盡量説説話就好，不要張貼日程，免受「黃屍」追擊。

《香港01》記者搜尋所計，自上周起自稱香港警察的微博帳戶頻現，以別名代稱的帳戶達二十多個，有數名警員則以實名登錄微博。這些別名警員帳號大多發佈貼文稱自己為香港警務人員的一份子，部分用戶曾上載身穿警員衣服的照片。他們大多指因受香港朋友排擠或追擊，得悉内地網友大力支持香港警員後，希望在開設微博帳戶吸收更多正能量及支持，這些帳戶得到大批支持港警執法的内地網民擁護。

部份人發文閱讀量、讚好量破萬

有個「香港正義朋友」帳戶昨日（22日）發文，以「在黑夜中得到你們14億人民的支持，我感到非常感動」爲題，得到13萬閲讀量。文中指「香港由2003年沙士、佔中、旺暴至現在所謂反送中，經理多次低迷，祖國從來一直對我們香港不離不棄，稱雖不能代表每個香港警察，但再次多謝祖國每一位全心付出全愛與關懷支持我們的同胞」。他又提到，克制不代表退縮，忍讓不代表退讓，「我們不想去打，但亦不怕去打！」，不是想做英雄，只是願背負起保護家園的同一使命，無怨無悔。

另一惹火微博用戶，自稱港警的「好得意得意好」，數條微博都有近4,000則回覆，引來不少微博女用戶虛寒問暖，而這位「得意哥」亦一一回應粉絲留言，更曾言「收工la，辛苦等我的你們啦[愛你][愛你][愛你][愛你][愛你][愛你]我平安 ​​​​」，得到近1.7萬名讚好。他早前發文指「沒有人性的暴徒，所以打的時候，我也絕對不會手軟，適當的時刻，拳頭能教他們做人」。

除不少疑似警員開設微博帳戶外，亦有以「香港政府警務署前線執法人員最強後盾」據稱，帳號「我們是香港警嫂」出現，該用戶有近十五萬名粉絲，最新一則貼文亦得到十二萬人按讚。