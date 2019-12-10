西醫在診所外展示醫學美容廣告　醫委會控專業失當　判停牌緩刑

普通科醫生楊文信涉於2017年在診所門外展示醫學美容的廣告，被醫務委員會控以一項專業失當；第二項指控涉及未有以指明的格式備存危險藥物，違反《危險藥物規例》。楊立信今日（10日）出席醫委會紀律研訊並同意所有控罪，他供稱：「所有指控都是事實，自己管理不善」。 醫委會研訊小組裁定他兩項專業失當成立，第一及第二項指控分別判停牌3個月及1個月，緩刑18個月，同期執行。 另外，有同姓名任董事的醫務中心早前捲入假HPV疫苗風波，對此楊文信醫生未有正面回應是否他本人涉事，但稱事件正調查中，他又在聆訊上透露其經營的所有診所已經結業。

楊文信在診所外展示醫學美容廣告，被控專業失當。（麥凱茵攝）

案情指，被告楊文信在2017年於觀塘鴻圖道的診所外或街道上，展示出超過合法面積的廣告板；宣傳醫學美容及美容產品。另於2018年5月21日，楊文信在觀塘裁判法院被判因為6項藥物未有填妥危險藥物登記冊、沒有登記3種在列入危險藥物規例的藥物，被控違反第134A章《危險藥物規例》第5(1a)條及5(7)條規定，每項罰款2500元。

展示醫學美容廣告有前科 曾裁定專業失當​

翻查紀錄，楊文信在2005年曾在屯門隨街派發宣傳單張招客，遭醫委會裁定專業失當，被發警告信。2008年，楊因再沒有向醫委會續牌，更一度被醫委會除名。

楊文信稱，對於涉及不當展示醫學美容廣告的控罪，他承認約10年前也曾經發生並明白後果嚴重，故他決不允許事件發生，但所有宣傳事務交由同事負責，他沒有參與決策。

而第二項控罪，楊文信強調當時只是由舊的土瓜灣診所將藥物搬遷至觀塘的新診所，「因為舊診所的儲物櫃很殘舊，但衞生署來到時我們沒有鎖上櫃子。」而藥物紀錄則相信是有同事在搬遷時錯手棄置，惟他承認因過去工作量大未有抽檢診所姑娘的工作。

無回應是否冒牌HPV診所董事 稱事件正調查

另外，今年7月，觀塘信穎醫務中心被海關及衞生署點名以及檢獲76盒懷疑冒牌九價HPV疫苗，該中心其中一名董事名叫楊文信。海關並透露，行動中以違反商品說明條例拘捕兩男子，包括一名49歲男董事及一名33歲男職員。

楊文信醫生今日在聆訊中透露，自己因為兩宗的紀律聆訊未能找到全職的工作，只能夠在其他診所任兼職，他名下的所有診所已經結業。聆訊後，被問到他是否信穎醫務中心的董事，楊醫生沒有回應，但有稱事件正調查中。