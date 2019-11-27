【陳以誠案】高院推翻醫委會裁專業失當定案　陳以誠：還我公道

兒科名醫陳以誠被指在2009年，處理一名男嬰手指上的傷口不當，致其手指其中一節壞死需截除。陳以誠於去年醫務委員會的紀律聆訊當中，兩項專業失當指控成立，罰停牌半年。陳不服提出上訴，高等法院今日（27日）頒判詞，裁定由於醫委會聆訊時無全盤考慮所有證據，判決不穩妥，陳以誠上訴得直推翻指控。 陳以誠接受訪問時坦承，裁決還自己一個公道，又稱過去十年案件受公眾高度關注，對醫生而言是「幾慘」，不過他認為真相與公義是最重要，今次裁決亦反映專業自主的聆訊亦必須要公道。

陳以誠獲高院裁定上訴得宜，撤銷控罪。（資料圖片／盧翊銘攝）

陳以誠在2009年涉處理不當一名男嬰手指上的割傷，致其手指壞死，需截去其中一節無名指，陳面臨三項專業失當指控，包括：一、陳於2009年8月10日至20日間，無妥善處理男嬰右手無名指傷口；二、陳在保險申報表上聲稱於8月10日為男嬰縫針，被指並無此事；三、陳於8月13日的收費單上指男嬰手指再割傷並縫針，被指並無此事。

醫委會於去年4月歷經長達11日的聆訊，裁定陳以誠第一項及第三項專業失當成立，各判停牌3個月，分期執行，即共停牌半年。小組主席麥列菲菲當時解釋不考慮緩刑，原因是被控醫生要知錯。陳以誠其後就醫委會的判決上訴，高等法院至去年11月開庭審理，並押後裁決。

高院：醫委會無考慮全部證據 判決「不穩妥、不令人滿意」

高等法院今日頒下的判詞中，指醫委會在審理過程未全盤考慮所有證據，法庭接納部份由辯方律師提出的理據，如醫療紀錄顯示陳以誠在男嬰於浸會醫院留醫期間，親自處理男嬰的傷口，包括以1吋闊繃帶包紮傷口、有露出手指頭以檢查血液循環、包紮並不很緊等，無法解釋為何在男嬰出院後，陳以誠會突然改變處理傷口的方法。此外，男嬰出院後包紮方式改變，繃帶由1吋變為2吋闊。高院判詞指出，陳以誠診所的護士曾在醫委會作供指出，診所當時缺乏2吋闊的繃帶，惟醫委會未有處理這些證供。

就第三項指控，高院認為醫委會將收費單的錯誤判定是陳以誠有意暪騙保險公司，但該收費單沒有蓋上保險公司的印章，無證據顯示曾交予保險公司，基於上述理據高院裁定醫委會判決「不穩妥、不令人滿意」（unsafe and unsatisfactory），撤銷兩項失當指控，又認為事件發生年代久遠，不需發還醫委會審理，陳可向醫委會取回訟費。

（香港01製圖）

雙方多次對簿公堂 民事法庭判陳以誠需向病人父母賠償

今次事件由2009年發生至今，病人的父母曾因醫委會被兩度拒絕受理投訴而申請司法覆核，由高院頒令醫委會重新調查，父母亦透過民事途徑向陳以誠索償。

陳以誠得悉判決後向《香港01》表示，多年來歷經波折，對醫生而言「都幾慘」，因為一直被傳媒廣泛報道，案件審理期間亦有很多重要事情發生，例如有法庭推翻醫委會的決定，以及改革醫委會等事，他同時身為醫學會副會長，被人質疑「作為副會長都咁差」時感難過，今次判詞是還自己一個公道。

他認為判決反映在專業自主之下，聆訊亦要公道，他未知所涉及的訟費金額，但認為「錢財唔及聲譽咁緊要」，其他事交由律師處理。

陳：對小孩受傷截指感難過

陳以誠其後再發聲明指，對小孩子受傷感非常難過，因不論其手指缺血的原因是什麼，孩子是無辜的，他亦因此一直希望尋求事件真相，惟對方曾作出不符事實的指控，而醫委會取信於對方錯誤的論據作出裁決，他對醫委會的決定感錯愕及失望。他續指，認同醫委會不應偏袒醫生，但亦應客觀公正，「是其是，非其非」，而非偏信任何一方。

彭鴻昌認為今次高院判詞，與早年民事法庭的裁決有矛盾。（資料圖片） 病人組織：陳以誠曾承認疏忽 應發還醫委會查明真相 關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，高院判詞指醫委會未全盤考慮所有證據，今次推翻醫委會判決似乎只屬技術上的問題，他指出當年陳以誠在民事法庭程序，曾承認治療事主時疏忽，法庭判其需分別向男童及其父母賠償52萬元及140萬元，但今次高院的判詞似乎與當年的民事判決有矛盾之處。 他強調尊重法庭裁決，但認為既然醫委會未全盤考慮證據，應發還醫委會重審，以查明事件，並保障公眾的安全，而不應以年代久遠為理由。他又認為醫委會秘書處需要仔細研究今次判詞，以決定會否再上訴，並需檢視醫委會聆訊時審視各項證據的方式。

醫委會回覆查詢時表示，尊重法庭的判決，會詳細研究判決書並徵詢法律意見，以決定下一步行動。