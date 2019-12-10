【加電費】明年港燈加5.2%　中電加2.5%　兩電推紓緩措施

中電和港燈今日（10日）下午會在立法會公布明年電費檢討。中電表示，明年基本電價沒有加幅，但由於增加使用天然氣，燃料費每度電加3港仙，平均淨電費率加幅為2.5%；而港燈回扣前加幅則為1.7%，但由於有兩項「特別回扣」有調整，實際上調幅度為5.2%，2020年淨電費為每度電126.4仙。 兩電又並推出紓緩措施，包括港燈向約七萬個低用電量的非住宅客戶，提供明年年初六個月的豁免加幅期，另外亦會為包括中小企的工商業客戶提供更換或添置節能設備五折資助，每戶上限5至15萬港元等。而中電則會補貼中小企明年首六個月的淨電價調整幅度；亦會撥出2,000萬元推出為期四個月的「齊飲齊食齊加油」餐飲券計劃，資助共十萬個長者、劏房戶和低收入家庭外出用膳。

中華電力總裁蔣東強指，會推出2億元減免措施。（羅君豪攝）

中電淨電費121.8仙

中電指，基本電價輕微上調1.2港仙，但會向全部客戶全年發放「地租及差餉特別回扣」，在兩者抵消後，相等於市民繳交的淨基本電價能保持不變。但由於明年起天然氣在燃料組合中大增至約50%，經調整後明年的平均淨電價為每度電121.8港仙，上調約2.5%。

以一個用電量每月275度的中電家庭客戶為例，2019年12月該家庭的電費為315.74港元，扣除政府去年推出每戶每月50港元的電費紓緩計劃，應繳電費為265.74港元。在2020年，該家庭電費為325.64港元，較今年電費增加近10港元；在扣除50港元的電費紓緩計劃及每月160港元補貼後，該家庭需繳交115.64港元電費。

中華電力總裁蔣東強表示，關注社會的經濟狀況及挑戰，中電將於2020年撥出兩億元，針對市民、中小企、弱勢社群及貧困學生等提供紓困措施，以減低電費調整對市民的壓力。

港燈董事總經理尹志田表示，為配合政府減排減碳的政策，港燈在未來幾年，需大幅增加天然氣發電，因此資本開支及燃料成本亦需相應增加。（羅君豪攝）

港燈淨電費126.4仙

港燈指，明年基本電費每度電需增加0.7仙，再加「地租及差餉特別回扣」及「燃料費特別回扣」的結餘只剩少量可派發，「燃料費特別回扣」明年更會停止發放。經調整後，明年淨電費為每度電126.4仙，上調幅度5.2%。港燈預計幾乎全部客戶明年的電費支出會較今年為低，超過30%的住宅客戶平均計算更加無需繳交電費。

以一個用電量每月275度的港燈家庭用戶為例，2019年該家庭的電費為233.2港元，扣除政府去年推出每戶每月50港元的電費紓緩計劃，應繳電費為183.2港元。在2020年，該家庭電費為250.6港元，但由於政府8月再推每戶2,000港元的電費補貼，每戶首11個月每月可獲160港元補貼，該家庭只需繳交40.6港元電費。

港燈會豁免約7萬名低用量非住宅客戶明年首六個月的電費加幅，而非住宅客戶添置節能設備可獲得五折資助，按實際設備需要，上限為5至15萬港元。另外，港燈亦推特別為中小企食肆而設的紓困措施，包括獲邀請的合資格商戶可申請將12月及1月電費延遲兩個月繳交等。

明年兩電亦會加電費。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

黃錦星：政府紓困措施下 住宅電費基本不受負面影響

環境局局長黃錦星表示，環保及改善空氣質素是大勢所趨，而合理電價與能源秏用有關係。他指，在政府推出的電費紓緩計劃下，住宅用戶電費調整基本上不會受到負面影響。他又稱，為關顧中小企情況，政府今年亦特別要求兩電構思措施支援中小企，而目前非住宅用戶的電費調整亦有大幅度舒緩。被問到以公帑補貼電費加幅是否合適，黃回應指去年相關問題早前已有討論，認為推動環保因素是補貼的主要考慮，而現時是環保的關鍵時間，相信以公帑支援是合適做法。

黃錦星又表示，希望財委會可盡快通過有關的撥款申請。至於建制派近日批評黃在社會艱難時刻，只與「大嘥鬼」出席活動，黃則稱，司局長一方面共同面對社會狀況，另一方面各司其職，繼續推動相關範疇，認為市民亦樂見他繼續推動環保、改善空氣質素等議題。

環境局局長黃錦星表示，環保及改善空氣質素是大勢所趨，而合理電價與能源秏用有關係。（羅君豪攝）

政府去年公布推出電費紓緩計劃，每戶一個月可獲50港元補貼，再加上今年8月政府再推每戶2,000港元的電費補貼，每戶首11個月每月可獲160港元補貼，估計可抵消明年電費加幅外，更可額外扣減電費開支。