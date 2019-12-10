【智慧燈柱】政府棄用全景攝影機　日後改用光學雷達、熱能探測器

多功能智慧燈柱技術諮詢專責委員會今日（10日）舉行第五次會議，委員在會上達成共識，認同智慧燈柱計劃應繼續推行，但指應以替代科技方案，例如光學雷達、熱能探測器等替代攝影機，取代智慧燈柱上原設計的全景攝影機。委員會並建議，日後如在智慧燈柱加入任何新智能裝置，為確保符合國際認可私隱及保安標準，需通過由第三方審視評估，政府在諮詢相關持份者，包括立法會及當區區議會後，方能進行安裝工作。預計委員會在明年2月向政府提交詳細的報告。

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身兼委員會召集人的政府資訊科技總監林偉喬指出，委員會在過去數月已舉行五次會議，詳細審視智慧燈柱各項功能和技術，並提出建議，以回應巿民對私隱的關注。委員會一致同意應採用其他科技方案，例如光學雷達、熱能探測器等替代攝影機，以爭取市民大眾對智慧燈柱以至智慧城市發展的支持。」委員會並同意在取代攝影機後，政府應繼續推動智慧燈柱計劃，尤其是5G新一代通訊快將投入服務。

建議安裝新裝置前須諮詢區議會、立法會

據資料，智慧燈柱的原設計包括全景攝影機，目的是收集實時交通數據和拍攝交通快拍圖像，以及用以監察交通和打擊非法傾倒建築廢物的監察攝影機。委員會建議，日後如在智慧燈柱加入任何新智能裝置，為確保符合國際認可私隱及保安標準（ISO 27000標準系列），需通過由第三方審視評估。委員會亦建議政府需加強智慧燈柱的公眾教育及推廣。政府在諮詢相關持份者，包括立法會及當區區議會後，方能進行安裝工作。