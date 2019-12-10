遊艇飯局後疑遭執屍強姦　女商人以手遮下體　醒來見身旁男子赤裸

鐘錶女商人在男友介紹下，認識一名聲稱可為她介紹客戶的男子，該男子更邀她出席遊艇飯局，聲稱或可遇上新客人。惟女商人卻酒醉，並遭該男子「執屍」返家，期後疑遭該男子強姦。男子否認指控，案件今（10日）在高等法院開審。控方開案時透露，女方有知覺時曾作出反抗，也有提男方他已婚，而她亦對男方不感興趣，又用手遮掩著其下體，惟女方醒來後仍發現被告全身赤裸，在離開男方住所後報警。

被告黃興國在高等法院否認一項強姦罪。(資料圖片)

被告黃興國，33歲，報稱商人，被控於去年11月22日在沙田一單位內強姦女事主X。

沒想過與被告發展男女關係

控方開案陳詞指，女事主X從事鐘錶買賣，X的男友曾帶她到私人會所吃晚飯，以介紹潛在客戶予X，而被告為X男友的朋友，被告也獲邀到該飯局，X因而認識被告。

由於被告向X表示可以介紹有興趣買錶的朋友予X認識，在該飯局後，二人也見面了數次，但X只當被告為潛在的生意夥伴，及當時男友的朋友，沒想過要與被告發展男女關係。

事主在遊艇飯局上喝醉

去年11月1日，X與當時的男友分手，但X沒將此事告知被告。同月21日，被告約X一同吃飯及「遊船河」，被告又稱會在該飯局中介紹潛在客戶予X。二人當日在中環上船參與飯局，該飯局中有約20至30人，惟X在飯局中喝醉。

翌日凌晨，眾人在銅鑼灣避風塘下船，X感到十分暈，並與被告一同乘的士離開，X當時以為被告會送她回家，但被告卻帶X到他的家。

事主有知覺時曾用手遮住下體

X當晚再有知覺時，發現被告正伏在她身上，她的裙子當時已被拉起，被告正準備拉下她的內褲，X即說「唔好」，但被告仍將下體插入其體內，被告當時沒戴避孕套。由於X推開被告及用手遮著她的下體，所以被告插入的時間很短，X繼而提被告說他已結婚，她亦對被告沒興趣。X後來又再昏去。

翌日早上X醒來時，看到被告全裸，X上洗手間後便離去。當日稍後，X本打算到聖德肋撒醫院求醫，但由於輪候時間太長所以她決定返家，並且報警。

案件編號：HCCC244/2019