【加電費】紓困措施難惠及劏房戶　飲食業指電費非最大壓力來源

中電和港燈今日（10日）在立法會公布明年電費檢討，中電明年平均淨電費率加幅為2.5%；而港燈的加幅則為5.2%。有關注劏房戶的團體批評，加電費只會增加基層的經濟壓力，補貼只惠及業主，促請政府盡快提供能源津貼。店舖方面，有燈飾店負責人認為加幅不合理，但只能夠「硬食」；餐飲聯業協會會長黃家和則認為，電費佔飲食業的整體開支只佔4至5%，中小型餐廳每月電費可能只加500元，電費非經營壓力最大來源。

政府公布中電及港燈2020年電費的調整方案，中電、港燈的電費加幅分別為2.5%及5.2%。中電將撥出兩億元，針對市民、中小企、弱勢社群及貧困學生等提供紓困措施；港燈的「地租及差餉特別回扣」及「燃料費特別回扣」的結餘只剩少量可派發，「燃料費特別回扣」明年更會停止發放。

其中，中電會撥出700萬元,為未能受惠於政府電費補貼的劏房住戶提供電費資助，預計資助一萬個劏房家庭，每戶可獲600元的電費資助。另中電社區節能基金今年亦撥出500萬元，資助劏房單位業主重鋪電線及安裝獨立電錶。

劏房戶未必有獨立電錶，難以受惠兩電的紓困措施。（資料圖片 / 羅君豪攝）

批評政府容許劏房業主濫收電費

不過，措拖似乎未能夠完全幫助到劏房戶。全港關注劏房平台社區組織幹事范啟妍表示，由於不少劏房並沒有獨立電錶，不少租戶遭業主濫收超過平度每度電1.5元的費用，「加電費不單加重租戶的經濟壓力，變相是令業主再繼續濫收電費 。」

對於中電協助劏房戶安裝獨立電錶，范啟妍則批評成功個案甚少，因改裝不單要有業主的同意，也要通過業主立案法團，「所以600元的電費資助只是有好過無。」她認為，劏房戶的捱貴電費最大主因，是政府未有打擊業主濫收電費，冀政府盡快推出能源補貼，直接幫助劏房戶。

加電費，經營燈飾店的首當其衝。在旺角上海街的一間約500呎燈飾店負責人黃小姐表示，每月電費約6000元，明年加電費後電費每月多約200元，認為在現時經濟差的情況下是不合理，「完全硬食。」



電費只佔飲食業開支約5% 料不會造成負擔

餐飲聯業協會會長黃家和則認為，加電費是因為燃料費增加，相信兩電是無可選擇，「但站在用家立場，不希望在困難時期仍要加重負擔。」他解釋，一間中小的餐廳每月的電費約為2萬元，加幅約為500元，但因電費只佔營業成本的約5%，認為影響不大，「如果政府紓困措拖出消費劵，鼓勵港人出來多消費就不擔心。」

黃家和表示，大部飲食業均是中小企，相信能夠中電為中小企提供明年年初六個月豁免加幅期的措拖，對此感滿意，評措施是合格。