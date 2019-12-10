【8.31遊行】社工陳虹秀被指保釋期間罵警　辯方稱只是勸警員冷靜

《逃犯條例》修訂案引發連串抗爭行動，8月31日大批市民上街遊行，多區爆發警民衝突。16名在灣仔及銅鑼灣被捕的男女被控暴動罪，3宗案件今（10日）在西九龍法院再提堂。控方稱其中一名被告「陣地社工」陳虹秀，於上月以擴音器謾罵警員，涉在公眾地方擾亂秩序，於保釋期間再被捕。辯方反駁指陳只是勸警方冷靜，並無辱罵，整件事有片為證。3案押後至下月8日及20日再訊，以待控方準備轉交區域法院的文件，期間被告續准以原有條件保釋。

控方指陳虹秀以大聲公罵警

涉及陳虹秀的案件，共有8名被告。該5男3女被告，共同被控於8月31日在灣仔修頓遊樂場一帶，連同其他人參與暴動。此案押後至1月8日再訊。

其中，陳虹秀被指於保釋期間再被捕。控方表示，上月2日灣仔、銅鑼灣一帶有非法集會，警方下午4時多在希慎廣場附近驅散時，陳以大聲公罵警，涉嫌在公眾地方擾亂秩序。而她被捕後，未有被落案起訴，獲警署保釋。

被告陳虹秀(圖)今到西九龍法院應訊。(林樂兒攝)

辯方反駁有片段可證陳無謾罵警方 遭非法拘捕

辯方反指，陳被捕前在行人路上拖著擴音器，還未使用便有警員從對面衝過來。當時陳的身旁僅有數人，而非有大批市民集結。而陳在較早時間對警方開咪，是提醒現場無示威者，只有老人及小孩，籲警方勿射催淚彈。辯方指有片段可證陳沒有謾罵警方，警方是非法拘捕。

或影響保釋條件 裁判官著辯方叮嚀陳注留

主任裁判官羅德泉表示現階段法庭不宜觀看片段。他又指，即使陳最終不被起訴或者被判無罪，她在保釋期間另涉其他案件確是事實。羅官指這或會影響其保釋條件，著辯方叮囑陳注意一下。

至於兩宗銅鑼灣暴動的案件，分別涉及1名及7名被告，前者押後至1月20日再訊，後者則押後至1月8日。被告陳子揚申請離港被拒，許智銳則留待下次提堂時再作同樣申請。

案件編號：WKCC3532-4/2019