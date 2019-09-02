【8.31遊行】社工陳虹秀被控暴動　社聯強烈憤怒：有欠公允

香港社會工作者總工會理事陳虹秀於8月31日被捕，被控於銅鑼灣參與暴動，案件今日（2日）在西九龍裁判法院提堂。 社聯發表聲明，稱陳虹秀當日在灣仔進行調停工作時，被警方無理拘捕，對於她被控暴動罪，社聯表示強烈憤怒。社聯認為，有關做法有欠公允，難以令人信服，又指控罪「不合比例」，對此表示極度震驚。

陳虹秀過去曾現身多個示威場地，以擴音器呼籲警方冷靜。（資料圖片）

社聯指出，在過去兩個多月的警民衝突中，陳虹秀與前線社工一直在前線擔當調停角色，並站在示威者及警方之間，進行大量游說和緩衝工作。社聯認為，警方以暴動罪起訴一位前線調停者，做法有欠公允，難以令人信服。

陳虹秀於被捕前，曾在社交網站貼文，稱若她一旦被捕，大家不要被情緒影響理智。（陳虹秀facebook截圖） 仍然相信司法制度 社聯批評，政府對市民的要求充耳不聞，更肆意踐踏進行和平調停、緩衝、救援等各個工作，已遠超公眾想像。社聯相信，司法制度是香港的最後一度防線，期望在司法過程中，陳虹秀及其他履行社工職責的社工能得到合理對待，並透過公平審訊得到公道。