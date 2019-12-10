【DSE2019】不足5%重考生達「33222」　通識翻身率近6成

文憑試失手，不少考生會嘗試重考，但據考評局公布的2019文憑試考試報告，應試的5,000多名重考生中，不足5%能取得最低大學入讀門檻（即「33222」或以上成績者）；但若以應考最少五科的重考生計算，則有26.5%人考獲入大學的最低門檻。 在四個核心科目中，在通識科成功「翻生」的機會最高，接近59%原來「肥佬」的學生成功升至等級2。

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6017名重考生 96%自修

2019文憑試56,159名考生中，逾一成為是在過去三屆文憑試曾應考的重考生，6,017名重考生中，逾96%都屬自修生，其餘237人為日校重考生。當中只有5,376人出席考試，其中應考最少五科者共有996人，最終取得最低大學入讀門檻（即「33222」或以上成績者）只有264人，以出席者計，成功率不足5%，但若以報考最少五科者計，則有26.5%考獲最低大學入讀門檻。

四個核心科目中，共有2,082人重考中國語文科，原本考獲3級以下（即不達標）的1,356名考生中，接近3成人（398人）重考後成功達標（考獲3級或以上成績），當中更有5人由U級大幅進步至4級或5級。

重考英文科 23%成功翻身

英文語文科重考生共有2,948人，原本考獲3級以下（即不達標）的2,006人中，重考後有453人考獲3級或以上，「翻身率」不足23%，原本不達標的考生重考後最多提升至4級。

而數學科必修部分方面，共有2,319人重考，原來未能考獲2級以下的353人，經重考後，共有101人合格（2級或以上），成功率約29%。至於通識教育科的1,269名重考生中，原有158人未能考獲2級成績，重考後93人成功考獲2級或以上，成功率接近59%，屬四個核心科目中最高。

覆核獲升級機會微 日校生僅1.8%、自修生則2.2%

另外，不少文憑試考生在放榜後都會申請積分覆核或要求重閱答卷，考試報告顯示，申請積分覆核、重閱答卷的學校考生，最終科目等級獲提升的百分率維持1.8%，與2018年一樣；而作出申請的自修生成功機會較高，由去年的2%，升至2.2%。

特殊需要（SEN）考生方面，2019年文憑試共有3,025名SEN考生應考，當中接近19%（570人）取得「33222」或以上成績；而2018年文憑試有約2630名SEN考生應考，當中接近18%（469人）取得「33222」或以上成績。