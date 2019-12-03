DSE核心科明年3月30日開考　若廣泛地區交通差　將延遲或延期考

考試及評核局今日（3日）公布2020年中學文憑試《考生手冊》及考試時間表，明年文憑試首個核心科、有「死亡之卷」之稱的中文卷一將於3月30日開考。11月反修例示威出現多區堵路及衝突情況，令教育局一度宣布停課。連串示威活動暫未知會否延續至明年，根據《考生手冊》指，若廣泛地區遇上特殊情況，例如惡劣交通， 考評局將採取應變措施， 包括延遲開考時間 、 延期考試等 。

考評局今日公布2020年中學文憑試《考生手冊》及考試時間表，明年文憑試首個核心科、有「死亡之卷」之稱的中文卷一將於3月30日開考。（資料圖片）

2020年 DSE 核心科目考試日期 3月30日（星期一）中文科 卷一、卷二 3月31日（星期二）中文科 卷三 4月2日（星期四）英文科 卷一、卷二 4月3日（星期五）英文科 卷三 4月6日（星期一）通識科 卷一、卷二 4月7日（星期二）數學科 必修單元 4月25日（星期六）數學科 延伸單元 3月11日至19日（星期一至星期五） 中文科卷四（口試） 5月4日至12日（星期一至星期五） 英文科卷四（口試）

除考評局宣佈考試延期 否則考生如期赴考

反修例風波持續接近6個月，大學開放日、畢業禮及學界活動均相繼取消或延期，上月的堵路行動更令教育局宣布全港中小學停課四日，幼稚園停課一周。根據新一份《考生手冊》，考評局指，若廣泛地區遇上特殊情況，例如惡劣交通，考評局將採取應變措施，包括延遲開考時間 、 延期考試等。

考評局續指，除非考評局正式宣布由於天氣惡劣或特殊情況而需將該日的考試延期，否則考生應依原定安排應試。但考生亦應考慮人身安全，如有實際困難未能前往指定試場應試，必須於開考前與考評局聯絡，考評局將按實際情況作個別考慮。

《考生手冊》載有考試相關規則與程序、各科目的應考須知、及准用計算機型號等資訊，考評局建議考生試前熟讀手冊內容，以掌握文憑試的安排及規則。