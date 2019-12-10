【澳門輕軌】澳門居民斥走線僅便利旅客　實施收費將轉騎電單車

籌建逾20年、由港鐵營運的澳門輕軌「氹仔線」今日（10日）正式通車，首班車下午3時33分開出，吸引過百名市民乘搭。列車開出時，多名在場市民拍掌及歡呼，並舉起手機與親友拍照見證歷史性時刻。 惟有澳門居民表示，「氹仔線」斥資超過100億澳門幣興建，認為列車設施未及香港及其他國家；加上輕軌走線大多途經賭場區，未能真正便利當地居民。故有指明年1月1日起，輕軌開始收費將不會再搭，更形容是「一次起兩次止」。

+ 13 + 12 + 11

搶先搭首班車 澳門居民：架車比較波動

澳門輕軌「氹仔線」的首班車今日下午3時33分由氹仔碼頭站開出，早於下午1時已有鐵路迷於站外等候，至下午3時更有超過300名乘客排隊，龍尾延伸至氹仔客運碼頭。

搭乘首班車的澳門居民譚先生表示，體驗過澳門輕軌列車後，認為列車行駛時十分顛簸，稱「架車比較波動，唔及其他地方咁穩定。」對於氹仔線通車，譚先生認為列車走線主要為旅客而設，因大多行經賭場區，倘要返回民居需下車行走10多分鐘，未能真正便利澳門居民。

故他一度說：「地鐵無乜作為，揸電單車方便啲！」加上明年1月1日起，乘搭氹仔線需開始繳付車資，由澳門幣6元至10元，譚先生隨即指未必會再搭，形容是「真係一次起兩次止」。

澳門居民譚先生表示，「氹仔線」大多途經賭場區，未能真正便利當地居民，故明年1月1日起輕軌開始收費，將會「轉揸電單車」。（鄭子峰攝）

料旅客選搭 紓緩交通擠逼

澳門居民張小姐得悉今日輕軌通車，特地前來乘搭。她指，由排角站上車至氹仔碼頭站頗方便，亦滿意相關列車安排。對於明年輕軌列車開始收費，張小姐則傾向選搭巴士，因輕軌列車走線，「無咁方便、居民要行一段路」，認為旅客會多搭氹仔線，對當地交通產生一定紓緩作用。

澳門居民張小姐今日特地前來搭乘「氹仔線」，認為列車暢順、安排不俗，惟日後仍會以巴士為主要出行交通工具，因較為方便及接近民居。（鄭子峰攝）

+ 21 + 20 + 19

暫免費乘搭 元旦起收費最高10元

輕軌氹仔線全長約9.3公里，覆蓋氹仔巿中心的主要住宅區、舊城區及旅遊區，並串連本澳海、陸、空三個重要口岸。同時設有11個車站，包括海洋、馬會、運動場、排角、路氹西、蓮花口岸、東亞運、路氹東、科大、機場及氹仔碼頭站。

而今日通車至12月31日，乘客只需到車站向職員領取代幣便能免費乘車，名額不限。惟明年1月1日起，便會開始收費，三站內每程收6元澳門幣，六站內收8元，全程為10元。持電子預付卡可獲半價優惠，長者則免收費。