【澳門輕軌】首日通車現「安全警示」乘客要中途落車　路途感顛簸

籌建逾20年、由港鐵營運的澳門輕軌「氹仔線」今日（10日）正式通車。惟下午約4時，一列開往氹仔碼頭站的列車駛至蓮花口岸站時，列車安全監控系統一度出現「安全警示」，站務人員要安排車上所有乘客下車，並轉乘其他列車，致下一列列車因有大量乘客上車，導致嚴重超載，需要安排部份乘客返回月台。 而《香港01》記者親身實測乘搭首班載客列車，由氹仔碼頭站首站開出至海洋站需時約20分鐘，惟發現輕軌列車行駛時十分顛簸，倘未有捉實扶手或會出現左搖右擺的情況。由於輕軌由港鐵營運，兩地車廂設計風格相似，同樣使用藍紅色的出入閘機。

記者今日乘搭的「氹仔線」首班列車設有兩節車廂，每節車廂共有22個座位。（鄭子峰攝）

澳門輕軌於下午3時33分正式通車，惟下午約4時，一列開往氹仔碼頭站的列車駛至蓮花口岸站時，列車安全監控系統一度出現「安全警示」，為確保乘車安全，站務人員安排車上的所有乘客下車，並轉乘其他列車，並導致下一列列車因有大量乘客上車，導致嚴重超載，需要安排部份乘客返回月台，該列車則繼續正常行駛。

澳門輕軌列車「氹仔線」每班車以兩節或四節車廂行駛。記者今日下午3時半乘搭的首班則為兩節車廂，而今日是首日通車，車廂擠滿大量乘客，一度感到空氣十分局促。據了解，輕軌行駛最高時速為80公里，而一般平均時速為40至50公里，但記者置身在車廂中，感到行駛速度頗快及十分顛簸，倘站立在車廂中而未有捉實扶手，將會出現左搖右擺及不慎跌倒的情況。

無人駕駛 下一站列車未開出要等候1、2分鐘

同時，今日開出的首班車由氹仔碼頭站駛至蓮花口岸站，一度停靠月台兩至三分鐘，未有繼續開出列車。在場的輕軌職員解釋，由於列車採取全自動無人駕駛技術，並受信號系統控制，倘前方有列車駛出未埋站，則會出現下架列車或要停靠月台多待一兩分鐘的情況。

+ 4 + 3 + 2

列車環境方面，輕軌較港鐵重鐵及輕鐵設施擠迫，每節車廂僅設有22個座位。而第一節車廂其中三個座位會收起，用作擺放輪椅，以方便傷殘人士乘搭。

設計與港鐵相似

而車廂設施、設計風格方面，輕軌則與港鐵十分相似，同樣設有藍色扶手、以藍紅色為主的出入閘機、以及貼有不同告示提醒乘客禁止飲食、吸煙等。另外，亦設有屏幕以及廣播提醒市民下站列車的所在地。

至於澳門輕軌較為獨特之處，相信是每塊標示牌均設有三種語言，包括中、英及葡文。據在場的輕軌職員透露，「氹仔線」通車首半年，車廂內均會有車長及車廂助理駐守，以解答乘客問題或協助出現不適的乘客。

+ 6 + 5 + 4

輕軌公司就首日營運一度出現候車人龍，對市民的支持表示感謝，惟認為站務人員首日的接待工作尚有改善空間，稍後將就首日的各項安排作檢討及跟進。

收費按車程計 分別：6、8、10元

列車由今日通車起至本月31日，乘客只需到車站向職員領取代幣便能免費乘車，名額不限。惟明年1月1日起，便會開始收費，三站內每程收6元澳門幣，六站內收8元，全程為10元。持電子預付卡可獲半價優惠，長者則免收費。