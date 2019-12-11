【加電費】一般家庭實際加幾多？一文看清各項紓困津貼詳情

中電和港燈周二（10日）下午在立法會公布明年電費檢討，中電淨電費率加幅為2.5%，淨電費為每度電121.8港仙；而港燈明年加幅度為5.2%，淨電費為每度電126.4港仙。以三人家庭一個月用275度電而言，中電客戶估計一個月多付近10元，而港燈客戶則多繳約17元。
由於政府去年電費紓緩計劃，每戶每月可獲50港元津貼，加上今年8月政府再推2,000港元電費津貼。扣除津貼，上述家庭若是中電客戶，每月應繳電費為115.64港元，而港燈客戶則只需交40.6港元。
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百物騰貴，明年電費亦要加價。中電昨表示，明年基本電價沒有加幅，但由於增加使用天然氣，燃料費每度電加3港仙，淨電費為每度電126.4港仙。而港燈則指，明年基本電費每度電需增加0.7仙，再加「地租及差餉特別回扣」及「燃料費特別回扣」的結餘只剩少量可派發，「燃料費特別回扣」明年更會停止發放，明年淨電費為每度電126.4仙。
另外，政府去年公布推出電費紓緩計劃，每戶一個月可獲50港元補貼，再加上今年8月政府再推每戶2,000港元的電費補貼，每戶首11個月每月可獲160港元補貼，即明年每戶可獲210港元津貼。
港燈住宅客戶電費加價例子
|月用電量（度）
|累積客戶（%）
|應付電費（元）
|政府電費補貼（元）
|實付電費（元）
|2019年
|2020年
|2019年
|2020年
|2019年
|2020年
|100
|>10%
|74.6
|80.6
|-50
|-210
|24.6
|毋須繳付
|230
|>35%
|191.7
|206.2
|141.7
|毋須繳付
|275
|>45%
|233.2
|250.6
|183.2
|40.6
|1000
|>90%
|1160.2
|1223.2
|1110.2
|1013.2
中電住宅客戶實際加價例子
|月用電量（度）
|應付電費（元）
|政府電費補貼（元）
|實付電費（元）
|2019年
|2020年
|2019年
|2020年
|2019年
|2020年
|100
|94.3
|97.9
|-50
|-210
|44.3
|毋須繳付
|275
|315.74
|325.64
|265.74
|115.64
|1000
|1319.14
|1355.14
|1269.14
|1145.14
資料來源：港燈、中電、記者統計
月用100度電毋須交電費
市民大眾單憑數未未必理解到加幅對實際應繳電費有何影響，以每月用電量100度的人士為例，在中電方面，今年12月減去補貼後應繳電費為44.3港元，在明年扣除210港元津貼後，該住戶毋須交電費。在港燈方面，今年減去補貼後應繳電費為24.6港元，在明年扣除津貼亦同樣毋須交電費。
當局早前估計三人家庭一個月用電量為275度電，以此計算，在中電方面，今年12月減去50港元補貼後應繳電費為265.74港元，在明年扣除210港元津貼後，該住戶須交115.64元。在港燈方面，2019年該家庭扣除補貼後，應繳電費為183.2港元，在明年減去每月可獲210港元補貼後，該家庭每月只需繳交40.6港元電費。
另外，兩電亦推出紓緩措施，包括豁免加幅期，以及餐飲券計劃等：
港燈
為非住宅客戶（主要為中小企）而設
1. 約7萬名低用量非住宅客戶在2020年年初6個月，豁免明年電費加幅。
2. 非住宅客戶添置節能設備可獲得五折資助，按實際設備需要，上限5至15萬元。
特別為中小企食肆而設
1. 獲邀請的合資格商戶可申請將12月及1月電費延遲2個月繳交。
2. 向基層家庭派發現金劵每戶500元到中小企食肆使用，合資格家庭包括參加港燈「電費優惠計劃」之客戶、沒有港燈獨立電表的劏房戶、政府福利津貼計劃或關愛基金的受惠家庭。
3. 提供津貼（每間機構6萬元），為基層人士安排餐飲活動。
中電
1. 撥出2,000萬港元推出為期4個月的「齊飲齊食齊加油」餐飲券計劃，資助共10萬個長者、劏房戶和低收入家庭外出用膳，餐飲券會透過社福機構派發。
2. 撥出700萬港元，為未能受惠於政府電費補貼的劏房住戶提供電費資助。預計資助1萬個劏房家庭，每戶可獲600港元的電費資助。
3. 撥出2,500萬港元，繼續推出「全心傳電」計劃，為有需要家庭，包括長者、低收入家庭及殘疾人士提供電費資助。
4. 撥出1,000萬港元資助職專院校貧困學生進修。
5. 撥出1,000萬港元分三年捐贈節能電器，給予過渡性房屋家庭。2020年會撥款200萬港元，讓2,000個家庭受惠。
9月13日中秋夜，有市民登上獅子山，掛上表達訴求的直幡，並照射燈光。獅子山下的香港，依然萬家燈火。（資料圖片 / 余俊亮攝）