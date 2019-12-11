【加電費】一般家庭實際加幾多？一文看清各項紓困津貼詳情

中電和港燈周二（10日）下午在立法會公布明年電費檢討，中電淨電費率加幅為2.5%，淨電費為每度電121.8港仙；而港燈明年加幅度為5.2%，淨電費為每度電126.4港仙。以三人家庭一個月用275度電而言，中電客戶估計一個月多付近10元，而港燈客戶則多繳約17元。 由於政府去年電費紓緩計劃，每戶每月可獲50港元津貼，加上今年8月政府再推2,000港元電費津貼。扣除津貼，上述家庭若是中電客戶，每月應繳電費為115.64港元，而港燈客戶則只需交40.6港元。

延伸閱讀：

紓困措施難惠及劏房戶 飲食業指電費非最大壓力來源

明年港燈加5.2% 中電加2.5% 兩電推紓緩措施

學者分析兩電燃料開支增加 因應局勢或刻意壓低加幅

百物騰貴，明年電費亦要加價。中電昨表示，明年基本電價沒有加幅，但由於增加使用天然氣，燃料費每度電加3港仙，淨電費為每度電126.4港仙。而港燈則指，明年基本電費每度電需增加0.7仙，再加「地租及差餉特別回扣」及「燃料費特別回扣」的結餘只剩少量可派發，「燃料費特別回扣」明年更會停止發放，明年淨電費為每度電126.4仙。

另外，政府去年公布推出電費紓緩計劃，每戶一個月可獲50港元補貼，再加上今年8月政府再推每戶2,000港元的電費補貼，每戶首11個月每月可獲160港元補貼，即明年每戶可獲210港元津貼。

港燈住宅客戶電費加價例子 月用電量（度） 累積客戶（%） 應付電費（元） 政府電費補貼（元） 實付電費（元） 2019年 2020年 2019年 2020年 2019年 2020年 100 >10% 74.6 80.6 -50 -210 24.6 毋須繳付 230 >35% 191.7 206.2 141.7 毋須繳付 275 >45% 233.2 250.6 183.2 40.6 1000 >90% 1160.2 1223.2 1110.2 1013.2 中電住宅客戶實際加價例子 月用電量（度） 應付電費（元） 政府電費補貼（元） 實付電費（元） 2019年 2020年 2019年 2020年 2019年 2020年 100 94.3 97.9 -50 -210 44.3 毋須繳付 275 315.74 325.64 265.74 115.64 1000 1319.14 1355.14 1269.14 1145.14 資料來源：港燈、中電、記者統計

月用100度電毋須交電費

市民大眾單憑數未未必理解到加幅對實際應繳電費有何影響，以每月用電量100度的人士為例，在中電方面，今年12月減去補貼後應繳電費為44.3港元，在明年扣除210港元津貼後，該住戶毋須交電費。在港燈方面，今年減去補貼後應繳電費為24.6港元，在明年扣除津貼亦同樣毋須交電費。

當局早前估計三人家庭一個月用電量為275度電，以此計算，在中電方面，今年12月減去50港元補貼後應繳電費為265.74港元，在明年扣除210港元津貼後，該住戶須交115.64元。在港燈方面，2019年該家庭扣除補貼後，應繳電費為183.2港元，在明年減去每月可獲210港元補貼後，該家庭每月只需繳交40.6港元電費。

另外，兩電亦推出紓緩措施，包括豁免加幅期，以及餐飲券計劃等：

港燈

為非住宅客戶（主要為中小企）而設

1. 約7萬名低用量非住宅客戶在2020年年初6個月，豁免明年電費加幅。

2. 非住宅客戶添置節能設備可獲得五折資助，按實際設備需要，上限5至15萬元。

特別為中小企食肆而設

1. 獲邀請的合資格商戶可申請將12月及1月電費延遲2個月繳交。

2. 向基層家庭派發現金劵每戶500元到中小企食肆使用，合資格家庭包括參加港燈「電費優惠計劃」之客戶、沒有港燈獨立電表的劏房戶、政府福利津貼計劃或關愛基金的受惠家庭。

3. 提供津貼（每間機構6萬元），為基層人士安排餐飲活動。

中電

1. 撥出2,000萬港元推出為期4個月的「齊飲齊食齊加油」餐飲券計劃，資助共10萬個長者、劏房戶和低收入家庭外出用膳，餐飲券會透過社福機構派發。

2. 撥出700萬港元，為未能受惠於政府電費補貼的劏房住戶提供電費資助。預計資助1萬個劏房家庭，每戶可獲600港元的電費資助。

3. 撥出2,500萬港元，繼續推出「全心傳電」計劃，為有需要家庭，包括長者、低收入家庭及殘疾人士提供電費資助。

4. 撥出1,000萬港元資助職專院校貧困學生進修。

5. 撥出1,000萬港元分三年捐贈節能電器，給予過渡性房屋家庭。2020年會撥款200萬港元，讓2,000個家庭受惠。