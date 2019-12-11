【智慧燈柱】棄用全景攝影機　方保僑稱替代方案能釋除私隱憂慮

多功能智慧燈柱技術諮詢專責委員會日前達成共識，認同智慧燈柱計劃應繼續推行，但建議轉用光學雷達、熱能探測器等科技，替代智慧燈柱上原設計的全景攝影機。 政府資訊科技總監林偉喬今日（11日）於商台節目《在晴朗的一天出發》上稱，政府發展智慧燈柱目的為收集城市數據，惟基於市民的不接受，因此不再安裝與私隱有關的裝置。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為新建議有助釋除市民對私隱的憂慮。

香港「智慧燈柱」計劃備受爭議。（資料圖片）

政府資訊科技總監林偉喬於節目上稱，智能燈柱的推行目的為推動智慧城市，以達至收集城市數據，協助市民的日常生活。他續稱，由於市民不明白推行目的，並不接受採用攝錄機的方法，故決定不安裝與私隱有關的裝置。原有攝錄機為收集實時交通數據和拍攝交通快拍圖像，以監察交通和打擊非法傾倒建築廢物，林偉喬稱改用新裝置後對達至執法目的有影響，日後會就此研究其他科技。他稱會於明年2月有詳細報告後就建議諮詢區議會等持分者。

委員之一的香港資訊科技商會榮譽會長方保僑於節目上稱，光學雷達及熱能探測器均只會偵測到有人及車輛移動，但不會拍攝到車牌或人樣，相信能夠用以測量人流車流，同時不用擔心私隱問題。

多功能智慧燈柱技術諮詢專責委員會於周二（10日）的第五次會議上，一致同意應採用其他科技方案，例如光學雷達、熱能探測器等替代攝影機，以爭取市民大眾對智慧燈柱以至智慧城市發展的支持。