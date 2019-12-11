國際專家辭職前李家超回覆立法會：監警會行之有效　警方表現專業

監警會國際專家組集體辭職，保安局局長李家超在專家辭職前，書面回覆立法會議員李國麟質詢時，強調現時的兩層投訴警察制度行之有效，政府認爲由現有的法定監警會處理警務人員的投訴，是行之有效的合適機制。 李家超說，投訴警察課已成立一支26人的專責隊伍，全部由沒有參與過去幾個月的動亂處理工作的人員組成，該專責隊伍正全力跟進與今年6月起發生的大型公眾活動有關的投訴個案。

李家超指，政府認爲由現有的法定監警會處理警務人員的投訴，是行之有效的合適機制。（資料圖片）

被問及自本年6月至今，警方接獲多少宗與反修例運動相關的性暴力案件，李家超回覆指，截至11月28日，警方在大型公眾活動中一共拘捕超過5,800人，其中939人已被落案控告。就性罪行案件，警方的統計不會就其是否涉公衆活動作分類。

李家超強調，性暴力是嚴重指控，投訴人必須接觸警方並提供資料讓警方調查及搜集證據，但他不評論個別個案。他又指，過去經驗顯示，有聲稱被性侵者從不接觸警方提供資料，亦有在媒體上作聲稱後多次改變其聲稱的經歷，或在經律師投訴後，不再向警方提供資料。

就投訴警察制度，李家超指，政府認爲由現有的法定監警會處理警務人員的投訴，是行之有效的合適機制。如案件涉刑事成分，包括性罪行，警方的刑事調查隊伍會秉公處理。他又讚賞，在過往多年處理刑事案件中，警方都表現專業及公正。

《華爾街日報》今日（11日）報道，監警會國際專家組決定請辭。圖為監警會主席梁定邦。（資料圖片）

《華爾街日報》今日（11日）報道，監警會國際專家組決定請辭。報道引述國際專家組指，監警會缺乏足夠調查權力，從而滿足香港市民期望，專家組無法與監警會協調出有效支持研究報告的機制，因此專家組決定請辭。