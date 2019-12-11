監警會主席梁定邦否認國際專家辭職：完成階段性工作先行退出

《華爾街日報》今日（11日）報道，監警會的五人國際專家組決定請辭。報道引述國際專家組指，監警會缺乏足夠調查權力，從而滿足香港市民期望，專家組無法與監警會協調出有效支持研究報告的機制，因此專家組決定請辭。 監警會主席梁定邦今日下午回應指，國際專家現時已完成「階段性工作」，因此先行退出，否認他們是辭職。

《華爾街日報》今日（11日）報道，監警會的五人國際專家組決定請辭。監警會主席梁定邦指，國際專家現時已完成「階段性工作」，因此先行退出，否認他們是辭職。（資料圖片）

梁定邦表示，期望來年1月初能公布「事實性報告」，將監警會收集的事實公諸於世，未來仍有3至4個報告繼續進行，目前仍未進入建議階段，正集中蒐證、事實性報告。

梁定邦強調，五人國際專家小組並非辭職，而是他們已完成「階段性工作」，所以先行退出。他指曾接觸相關國際專家，部分指對下一步工作有興趣，但目前仍未知下一步工作內容，亦不能排除政府成立獨立調查委員會。

被問及有國際專家小組成員批評監警會缺乏獨立調查能力，梁定邦回應指：「我無否認監警會係無（調查）權力，因為我哋根本都無……調查權當然愈多愈好，但目前法律有局限。」他認為，是否增加監警會的調查權，需要社會討論。

監警會設由5位成員組成國際專家小組，協助審視本港反修例的相關警務工作和程序。（資料圖片／余俊亮攝）

梁定邦指，不擔心監警會報告會因此失去公信力，呼籲大眾應先待報告公布，然後再作評論，他暫時不認為報告有太大不足，警方亦大致配合會方的工作。

五位監警會專家組小組主席為曾任英女王警察監察局總督察的Sir Denis O'Connor，其餘成員包括：新西蘭警察行為獨立調查局主席Colin Doherty法官、澳洲新南威爾斯州執法與行動委員會總監Hon Michael F Adams QC、英國基爾大學自然科學研究院院長Clifford Stott教授，以及加拿大公民監察執法協會前主席 Gerry McNeilly。