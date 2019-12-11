監警會去年度通過1527宗須匯報投訴　81名警員違規須接受內部行動

監警會今日（11日）發布2018/19年度年報，去年度通過1527宗須匯報投訴，包括77宗覆檢個案，較2017/18年度跌5.6%，除覆檢個案外，共涉及2,466項指控，下降14.1%，主要指控為「疏忽職守」、「行為不當／態度欠佳／粗言穢語」及「毆打」，經全面調查的指控有630項，當中8.9%即56項分類為「獲證明屬實」，另外「未經舉報但證明屬實」及「無法完全證明屬實」的分類，分別有16項及7項。該年度，共有81名警務人員涉違規受處分或須接受內部行動。

監警會今日（11日）發布2018/19年度年報，去年度通過1527宗須匯報投訴。（資料圖片）

監警會去年度經全面調查的指控有630項，當中最多被列為「無法證實」有299項佔47.5%，其次是「並無過錯」有219項佔34.8%。「獲證明屬實」有56項。「虛假不確」有33項。「未經舉報但證明屬實」及「無完全證明屬實」的分類，分別有16項及7項。

監警會將24項指控由「無法完全證明屬實」、「無法證實」、「並無過錯」及「無法追查」，改列為「獲證明屬實」，有6項涉及「無法證實」、「並無過錯」、「無法追查」的指控，改列為「無法完全證明屬實」。監警會年度內通過16項「未經舉報但證明屬實」指控，當中有6項由監警會質詢後增加。

2018/19年度，共有81名警務人員涉違規受處分或須接受內部行動，包括60人受訓諭、15人被警告，餘下6人須紀律覆檢。

有個案投訴3名警員調查毒品案涉捏造證據

報告中有個案顯示，有3名警員在調查一宗搜車發現毒品案中被投訴捏造證據。投訴人與司機友人，在屋苑泊車處分別被兩名警員截停搜身，第三名警員在車上搜到兩包懷疑可卡因，控二人「販運危險藥物」。

投訴人被拘留期間投訴指，負責搜身的兩名警員先是截停司機，其中一名警從司機手上拿取車匙，再交予第三名警員，當投訴人折返車輛時，該名警員要求他袋住車匙，再在其身上檢取車匙作證據，案中投訴人最終脫罪。司機則「管有危險藥物」罪成。

投訴人在脫罪後失去聯絡，投訴警察課於是分類投訴為「無法追查」。監警會認為，法官曾批評警方處理手法，並懷疑警員供詞，監警會指出截查後讓司機離開做法不合理，並指出第三名警員的記事冊記錄，指投訴人的車匙是在警署找到，但該警員其後修正口供改稱是在案發現場搜到。監警會認為，無獨立證據證明車匙搜出時間及從何人身上搜出，故將投訴改列為「無法完全證明屬實」。三名警須被警告但毋須記入其分區報告檔案。

須加快與八達通公司檢討處理程序

監警會就警隊常規及程序，提出23項改善建議，其中有包括八達通失竊案，警方有專設聯絡組負責以搜查令向八達通公司取得交易記錄，繼而追蹤疑犯使用過的消費地點，再檢取相關店舖閉路電視，以鎖定疑犯身分。警方向八達通公司申請記錄的時間需時數星期至數個月不等，曾有個案顯示因警員不熟悉程序及未有盡快提出申請，拖延下店舖閉路電視記錄已刪除，錯過了線索而無法破案。警方接納監警會建議，與八達通公司商討加快處理程序。