【逃犯條例】高院修訂禁起底滋擾警員及家屬禁制令　涵蓋特務警察

高等法院早前批出臨時禁制令，禁止任何人非法披露警員及其家人的個人資料，當中包括住址、社交媒體帳號及照片等。高院昨日（10日）修訂禁令範圍，將其保護範圍擴展到由其他紀律部隊抽調組成的特務警察。

警方在過去半年反修例引發的衝突中，多名警員被起底。(資料圖片/李澤彤攝)

自反修例示威浪潮，有不少警員被網民「起底」，律政司及警務處處長早前因應情況，入稟高等法院禁止任何人非法披露警員及其家人的個人資料，當中包括住址、社交媒體帳號及照片等，高等法院為此批出臨時禁制令。高院昨日修訂禁令，將其保護範圍擴展到特務警察，該批特務警察即由其他紀律部隊抽調組成的成員，有關禁制令禁制任何人非法地及故意地作出以下行為：

(a) 在沒有相關人士的同意下及同時有意圖或相當可能會恐嚇、騷擾、威脅或煩擾相關人士的情況下使用、發佈、傳達或披露給他人屬於警務人員、特務警察、其配偶及／或其家庭成員（即父母、子女或兄弟姊妹）的個人資料，包括但不限於他們的姓名、職位、住宅地址、辦公地址、學校地址、電子郵件地址、出生日期、電話號碼、香港身份證號碼或其他任何官方身份證明文件的號碼、Facebook帳戶ID、Instagram帳戶ID、車牌號碼和警務人員、特務警察、其配偶及／或其家庭成員的任何照片。

(b) 恐嚇、騷擾、威脅或煩擾任何警務人員、特務警察、其配偶及／或其家庭成員。

(c) 協助、造成、慫使、促致、唆使、煽動、協助、教唆或授權他人從事上述任何行為或參與上述任何行為。