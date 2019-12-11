雅培化驗儀器組件多批次讀數偏高　醫管局：對病人無即時安全風險

醫院管理局今日公布，上周四（5日）接獲香港雅培通知，其生產的化驗儀器組件（Abbott Architect Reaction Vessels），有數個批次出現讀數偏高、或假陽性結果的潛在風險。局方指，翌日已和各醫院聯網相關臨床部門及化驗室代表召開緊急會議，即時轉用其他儀器組件，亦識別涉及的檢測工作，對有關潛在結果偏差構成的影響進行初步評估。醫管局指，自去年起開始用該批次儀器組件，涉及血液科、生物化學科及微生物學科的化驗工作。

醫院管理局今日公布，上周四（5日）接獲香港雅培通知，其生產的化驗儀器組件（Abbott Architect Reaction Vessels），有數個批次出現讀數偏高、或假陽性結果的潛在風險。（資料圖片）

初步評估不對病人治療造成實質傷害

醫管局發言人表示，初步評估認為有關偏差不大可能對病人治療直接造成實質傷害、有即時及嚴重的安全風險。

發言人指，一般而言，醫護人員在考慮治療方案時，會就病人重覆測試以核實陽性測試結果。如出現個別檢測讀數偏高的情況，醫護人員亦會參考病人的其他測試結果，以及臨床徵狀以診斷病情。由於醫院只會使用樣本測試結果屬陰性的血液或器官，因此有關事件不會影響接受輸血或器官人士的安全。

醫管局表示，已和雅培的代表會面，表達對其產品回收安排的關注，並要求該公司盡快提供事件的原因及讀數的可能偏差幅度，提供更多具體資料，以及建議補救措施，並向該公司索取海外醫療機構就事件的應對措施。

公立醫院的化驗團隊會按供應商提供的最新數據，進一步檢閱病人資料以確定事件對病人臨床情況的影響，如有需要，會直接聯絡有關病人安排跟進。