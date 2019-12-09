醫管局水痘帶狀皰疹試劑結果不準　或誤當有抗體　影響逾400人

醫院管理局今日（9日）公布，接獲生產商bio Merieux通知，兩個批次的水痘帶狀皰疹病毒血液試劑可能呈假陽性情況，不能對有關水痘病毒的免疫能力提供準確測試結果，即沒有水痘抗體的人或誤當成有免疫力。局方接報後已即時停用有關批次，並追蹤可能受影響的血液樣本。 醫管局稱，屯門醫院、香港兒童醫院及九龍西醫院聯網曾使用有關批次的試劑，共涉及411名病人，其中249人已證實化驗結果無偏差，餘下162人需要再次抽血化驗。

醫管局日前接獲醫療用品生產商bio Merieux通知，有兩個批次的水痘帶狀皰疹病毒血液試劑出現計算數值不準確問題。（資料圖片）

醫管局日前接獲醫療用品生產商bio Merieux通知，有兩個批次的水痘帶狀皰疹病毒血液試劑出現計算數值不準確問題，導致試劑有可能會出現假陽性情況，不能對有關水痘病毒的免疫能力提供準確測試結果。醫管局發言人表示，如測試出現假陽性，病人會誤以為自己有水痘抗體，從而可能影響他們接種水痘疫苗的決定。

公院411人曾使用試劑 249病人樣本無偏差 162病人正待覆檢

醫管局經審視後發現轄下屯門醫院、香港兒童醫院及九龍西醫院聯網曾使用有關批次的試劑，涉及約411人。當中屯門醫院及香港兒童醫院已覆驗249名病人的樣本，證實化驗結果並無偏差。

九龍西醫院聯網的162個化驗樣本，包括11名病人，院方已安排9名病人返回醫院再次抽血化驗，另外有2名病人因早前已進行其他測試，所以無需再進行化驗。至於151名與入職體檢及接觸追蹤有關的公立醫院職員，院方會陸續聯絡有關員工再次抽血化驗。

醫管局表示，接獲通知後，已即時停用有關批次試劑，並轉用其他批次，同時追蹤可能受影響的血液樣本。局方會繼續與試劑生產商跟進，同時亦會與衞生署緊密聯繫跟進最新發展。