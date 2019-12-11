曾來港觀察反修例示威　內地律師陳秋實限制出境　拍片稱體諒民警

曾經來港紀錄反修例示威的內地律師陳秋實，昨日原定出發到日本旅行，卻突遭限制出境。陳秋實晚上（11日）在微博發布短片，表示作為司法體系工作的人，體諒很多基層民警，一般會盡量配合，不欲令他們難堪。他又認為，大家應看清問題本質，反思體制，「當你被一個木偶傷害的時候，你不要怪罪那個提綫木偶，你要去想，到底是誰在操控著這個木偶體系，去傷害很多並沒有違反中國法律的人。」

曾經來港紀錄反修例運動的內地律師陳秋實，昨日原欲出發到日本旅行，卻突遭限制出境。（網上截圖）

陳秋實今日（11日）在twitter表示，原本組織40人的日本旅行團，已把簽證、機票酒店全部辦妥，但在天津機場登機前數小時，收到公安局來電通知他已被限制出境，並要到公安局談話，最後只能在努力爭取下在機場送他首次出國的母親及其他團友離境。

陳秋實在短片中指，作為司法體系工作的人，體諒很多基層民警的處境，形容「他們很多只是混口飯吃」，「他們自己也很無奈，很不喜歡，甚至很厭惡自己所從事的工作。」他直言，自己一般會配合他們要求，不會令他們難堪。

陳：看清體制問題更重要

他又表示，對派出所人員沒有怨恨，認為看清背後體制問題更重要，「當你被一個木偶傷害的時候，你不要怪罪那個提綫木偶，你要去想，到底是誰在操控著這個木偶體系，去傷害很多並沒有違反中國法律的人。」