內地律師陳秋實欲遊日本遭公安限制出境　曾來港記錄反修例示威

社會新聞
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內地律師陳秋實在今年八月曾以遊客身份來港，先後參加不同陣營舉行的集會，並拍片放上微博，讓內地網民多角度了解香港的示威浪潮，惟後來受壓而將影片刪除，並提早結束行程。

陳秋實今日（11日）在twitter表示，原本組織40人的日本旅行團，已把簽證、機票酒店全部辦妥，但在天津機場登機前數小時，收到公安局來電通知他已被限制出境，並要到公安局談話，最後只能在努力爭取下在機場送他首次出國的母親及其他團友離境。

陳秋實在文中質疑「粉紅們總是讓我們這種人滾出中國，可是要出國又不允許，到底讓不讓滾？」他稱，部份團友專程從澳門、溫哥華來中國參與是次旅行團，估計今次事件「只會為這個世界成功的增添了40個討厭中國政府的人」。

他認為自己是因去過香港而被限制出境，有關行動是政治迫害引起，沒有合法手續和法律依據，也不知道何時解除。

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