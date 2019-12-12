美國冰鮮豬肉本月大批量供港　進口商：肉質鮮甜細嫩　價格實惠

年初的非洲豬瘟令到新鮮豬肉價格大漲，根據食環署數字，香港11月份的活豬拍賣價已經是1月份的2.63倍。美國肉類出口協會今日（12日）宣布，美國冰鮮豬肉產品本月份已首度大批量抵港，供應本港消費者，希望在新鮮豬肉價格急升之際，為消費者提供一個價錢相宜的選擇。

美國肉類出口協會今日（12日）宣布，美國冰鮮豬肉產品已首度大批量抵港，供應本港消費者，希望在新鮮豬肉價格急升之際，為消費者提供一個價錢相宜的選擇。（袁澍攝）

美國肉類出口協會亞太區高級副總裁Joel Haggard表示，美國是全球最大的豬肉出口國之一，也是亞洲市場最大的冰鮮豬肉供應商。他認為，香港市場對美國冰鮮豬肉產品興趣和需求在不斷上升，而美國豬肉擁有最嚴格的生產標準，並且以美國本土種植的粟米和大豆為飼料，豬肉鮮甜、口感細嫩。他強調，是次引入的豬肉靠船運20至25日便可抵港，品質高且價格實惠，相信可以替代家庭、食肆所用的新鮮豬肉。

不過，Haggard並未透露運來香港的冰鮮豬肉數量及售價，只表示「量很大，售價很有競爭力。」

美國活豬市場拍賣價格 較香港低80%

根據香港食環署數字，活豬拍賣價在11月已經達到3132港元每擔，是1月1188港元的2.63倍。Haggard表示，美國在亞洲銷售額佔出口額一半以上，而目前供應量充足，美國的活豬市場拍賣價格較香港低80%，相信在香港會極有競爭力。他更表示，現時豬肉已經在超過100間香港超市售賣。

美國肉類出口協會亞太區高級副總裁Joel Haggard。（袁澍攝）