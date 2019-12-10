【非洲豬瘟】供應量短期仍低位　元旦農曆新年豬肉價格有上漲壓力

國家統計局周二（10日）公布最新經濟數據，其中上月的居民消費價格（CPI）按年上升4.5%，超過市場預期，主要由食品價格帶動，按年大升19.1%，豬肉價格更是激增1.1倍，推高整體物價2.64個百分點。 另一方面，農業農村部指出，雖然目前活豬生產形勢向好，但從產能恢復到供給增加需要一段時間，元旦及農曆新年等豬肉消費旺季即將來臨，將在全國展開「大場帶小場、防控促生產」專項行動。

統計局城市司高級統計師沈贇說，以按月情況來看，豬肉供應緊張狀況有所緩解，價格上漲3.8%。同時因替代需求及消費旺季影響，牛肉、羊肉、雞肉和鴨肉價格亦有上漲，至於鮮菜因冬季的生產及儲運成本增加，價格上升1.4%。

內地上月豬肉價格激增1.1倍，推高整體物價2.64個百分點。（視覺中國）

農業農村部則指，在政策利好和市場行情的雙重帶動下，目前活豬生產出現積極變化，產能逐步恢復，8月至10月活豬存欄連續3個月環比降幅收窄，10月份能繁母豬存欄實現止降回升；豬肉市場價格同樣有所回落，至11月第4周，活豬和豬肉價格連續4周出現回落。

但相關負責人亦指出，雖然目前生產形勢向好，但活豬有其客觀生產周期，從產能恢復到供給增加需要一段時間。由於6月至8月活豬存欄下降較快，預計未來幾個月豬肉市場供應量將處於低位，豬肉市場價格仍存在上漲壓力，活豬穩產保供仍然面臨嚴峻形勢。

內地多個省市區都已有投放儲備豬肉應急。（視覺中國）

相關負責人表示，要引導鼓勵大型生活豬養殖企業切實履行社會責任，充分發揮自身資金、市場、信息、技術等方面的優勢，采取「一場幫一村」、「一場幫多村」、包片幫扶等辦法，讓「身邊場講身邊事」，通過「公司+農戶」、托管租賃、入股加盟等方式，指導幫助有意願、有能力的中小養殖場戶升級改造防疫設施，健全防疫制度，提升防疫水平。通過一個場，帶動一片區域，以大帶小，以點帶面，實現企業自身和中小養殖場戶互促互進的雙贏局面。

（綜合報道）