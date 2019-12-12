基督教宣道會富山幼兒學校爆發急性腸胃炎　22名學童受影響

衞生署衞生防護中心今日（12日）宣布，正調查黃大仙區基督教宣道會富山幼兒學校爆發的急性腸胃炎個案，涉及22名學童，年齡介乎2至5歲。他們自本月4日起陸續出現嘔吐、腹瀉及發燒，當中16名病人曾求醫，毋需入院，全部病人情況穩定，衞生署提醒市民及院舍人員注重個人及環境衞生，以防感染急性腸胃炎。

位於黃大仙區富山邨的基督教宣道會富山幼兒學校，爆發急性腸胃炎個案，涉及13名男童和9名女童，分別就讀N班、K1至K3。他們自本月4日起陸續出現嘔吐、腹瀉及發燒。當中15名病人曾求醫私家醫生、1名4歲女童曾求醫廣華醫院，其餘人士並無求醫；全部病人毋需入院，情況穩定。

衞生防護中心人員已到該校視察，學校衞生情況滿意，衞生防護中心人員亦向校方建議所需的預防措施，包括適當和徹底消毒清潔、適當處理嘔吐物，以及注重個人和環境衞生，並對該校進行醫學監察，衞生防護中心正繼續調查。

衞生防護中心發言人提醒市民採取以下措施，預防感染腸胃炎：

保持良好的個人衞生；處理食物或進食前、如廁後或更換尿片後須徹底洗淨雙手；清理嘔吐物及糞便時須戴上手套，事後須再洗手；以稀釋的一比49家用漂白水（以一份含5.25%次氯酸鈉的漂白水加49份水）徹底清洗和消毒染污的地方及物件，事後並須徹底洗淨雙手；保持室內空氣流通；注意飲食衞生；使用不同的用具處理生及熟的食物；避免進食未經徹底煮熟的食物；飲用經煮沸的水；及不要光顧無牌食肆及食物檔攤。