港男食完女友料理腸胃炎　婉轉講出真相　對方一句天真回應勁崩潰

對住一臉天真的人，有時不知好嬲定好笑。不時分享診所趣事的facebook專頁「診所低能奇觀」日前發文，指有日一名男子因腸胃炎來看醫生，在旁的女朋友不斷質問患病原因，男友唯有婉轉地講出真相，懷疑是對方前一天親手主理的「愛心料理」出事，但女友完全不明所以，還以一句極天真的說話回應，令男友無言以對。帖文引起網民爆笑，有人稱那位女生似乎更需要看醫生，亦有人驚呼「真係有男人頂得順啲咁白癡嘅女友？」

港男疑吃完女友煮的食物後腸胃炎，詎料女友的天真反應令他哭笑不得。（《聽見你的聲音》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該帖文表示，某日一對情侶來到診所，那位患上腸胃炎的男生看完醫生走出房坐下時，女友不斷問及情況，又問患病原因，男友在追問下稱「（醫生）話可能食咗污糟……」話未說完，女方即插嘴「污糟嘢？你食過咩嚟呀？你噚日唔係全日都同我一齊咩？」男友唯有坦白說出真相，相信是因女友前一天為他煮的食物出事，但女友的反應卻令他更加無奈。

情侶爆笑對話全記錄 ↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

帖文上載短短一天已有4000多人讚好，有人笑言「有個咁天真無邪嘅女朋友，恭喜你！」又奉勸男方「有時明知係暗黑料理就唔好食啦，做人要誠實啲囉」。有網民則笑稱「可能係暗號嚟嘅」，因很難相信有人天真到這個地步，「如果係真，個女嘅會唔會有智力問題？」

（fb專頁「診所低能奇觀」）

↓↓↓ 同場加映：一句「掉咗個腦」令阿姨勁尷尬 ↓↓↓

+ 4 + 3 + 2