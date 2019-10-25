黑角頭石刻、灣仔玉虛宮、上水味峰侯公祠　獲古諮會列法定古蹟

政府今日（25日）宣布，發展局局長、古物事務監督黃偉綸根據《古物及古蹟條例》，將東區黑角頭石刻、灣仔玉虛宮和上水味峰侯公祠列為法定古蹟。當中，灣仔玉虛宮及味峰侯公祠均曾獲評為一級歷史建築，玉虛宮主建築於1863年落成，歷史悠久；至於味峰侯公祠則於1788 年興建，沿用於典型清代民間建築；黑角頭石刻則於2018年由公眾發現，石刻的紋飾呈幾何及曲線圖案。

黑角頭石刻位於東區黑角頭的懸崖上，海拔約11米，於2018年由公眾發現並向古蹟辦報告。（政府新聞處圖片）

石刻位於於東區黑角頭的懸崖上，古蹟辦已於附近豎立標示，提醒遊人注意安全。（政府新聞處圖片） 黑角頭石刻由公眾發現 面積與全港最大石刻相約 政府今日（25日）宣布，發展局局長、古物事務監督黃偉綸根據《古物及古蹟條例》，將東區黑角頭石刻、灣仔玉虛宮和上水味峰侯公祠列為法定古蹟。其中，黑角頭石刻位於東區黑角頭的懸崖上，海拔約11米，於2018年由公眾發現並向古蹟辦報告。石刻高約160厘米，闊260厘米，面積與全港最大的東龍洲石刻相若。石刻的紋飾呈幾何及曲線圖案，與鄰近的大浪灣及東龍洲石刻的紋飾相似。但由於石刻位於懸崖位置，古蹟辦已於附近豎立標示，提醒遊人注意安全。

位於灣仔的玉虛宮充滿建築特色，是灣仔早期發展的重要歷史地標。（政府新聞處圖片）

玉虛宮於1863年落成 為灣仔重要歷史地標

位於灣仔的玉虛宮由坊眾為供奉北帝而建，於1862年（清朝同治元年）興建，1863年落成，充滿建築特色，是灣仔早期發展的重要歷史地標。廟宇由主建築及兩個偏殿組成，主建築屬兩進三開間，正門麻石門則額有「玉虛宮」三字，由當時駐九龍寨城的大鵬協副將張玉堂所題。廟宇左邊偏殿原為公所，右邊偏殿則原為書院。至於供奉於主建築香亭的北帝銅像刻有年份「大明萬曆三十一年」（1603年），前進的正脊及墀頭均飾以造工精巧、歷史悠久的石灣陶塑，以中國民間故事為主題，在本地傳統中式建築中十分罕見。

正門麻石門則額有「玉虛宮」三字，由當時駐九龍寨城的大鵬協副將張玉堂所題。（政府新聞處圖片）

味峰侯公祠位於上水金錢，由侯聚裴曾孫侯倬雲興建，以紀念別號侯味峰的國學生侯聚裴。（政府新聞處圖片）

味峰侯於1788年興建 祠堂屬典型清代民間建築

味峰侯公祠位於上水金錢，於1788年（乾隆五十三年）由侯聚裴曾孫侯倬雲興建，以紀念別號侯味峰的國學生侯聚裴。祠堂代表侯族味峰祖當時的社會及經濟地位，自建成後用作祭祀祖先的家祠。祠堂屬兩進三開間典型的清代民間建築，後進前方築有捲棚頂禮亭，是本地傳統中式建築中罕見的例子。