葵涌女童院面臨改建安老院　古諮會擬評為二級歷史建築

古物諮詢委員會將於下周四（12日）開會，古物古蹟辦事處向古諮會提交文件，建議將前救世軍葵涌女童院評為二級歷史建築，及將銅鑼灣孔聖講堂評為一級歷史建築。 有近80年歷史的救世軍葵涌女童院，救世軍去年以億元出售業權後，新業主近日向城規會申請於現址發展安老院舍。至於孔聖講堂則於孔聖堂中學內，同樣有超過80年歷史。有建築學者形容女童院建築屬珍貴及罕有，認為應可獲更高的評級。

救世軍葵涌女童院自1994年起荒廢。（相片由「香港隅地」提供）

根據古物古蹟辦事處的文件，位於葵涌梨木道的前救世軍葵涌女童院於1930年代後期至1940年代初起興建，業權由私人擁有。救世軍女童院的主大樓為一幢三層高、具西方建築特色的「古堡式」建築物，其他構築物則為1至2層高。建築物內設有旋轉樓梯，每層樓梯間均有多幅窗戶。

翻查資料，該建築物由1971年至1994年間曾為女童院用途，其後一直丟空至今。救世軍去年以億元出售業權，新業主華信地產財務早前向城規會申請，將女童院改建為安老院舍，當中僅保留女童院的主大樓及小教堂，而擬建安老院舍將提供140個床位。擬建項目將提供公共休憩空間，預計於 2025 年落成。

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孔聖講堂擬評為一級歷史建築。（孔聖講堂網站） 至於在銅鑼灣加路連山道的孔聖講堂，則獲建議評為一級歷史建築。孔聖講堂建於1935年，同樣由私人擁有建築物的業權。孔聖講堂位於孔聖堂中學內，建築仿照山東孔子古廟，作推廣儒學之用。其後於1939年曾開辦兒童健康院，後於1941年因二次大戰而停辦。

港大建築文物保護課程主任李浩然稱，前救世軍葵涌女童院屬於30年代盛行的藝術裝飾主義建築手法，與包浩斯風格類似，惟採用左右對稱的建築特色，並以三角幾何作設計主軸。他指不少採用藝術裝飾主義的本港建築物已被拆卸，類似的建築物僅餘中環街市、港大校長宿舍等。李浩然形容女童院屬珍貴及罕有，認為以罕有程度而言，女童院應可獲更高的評級。

至於獲評為一級歷史建築的孔聖講堂，李浩然指其採用中華復興主義的建築手法，特色為中西合璧，以鋼筋、水泥等西方的建築方法，配搭中國傳統裝飾，如於建築物的屋頂採用的中國古代宮廷式的設計。他指出，近期再被納入活化歷史建築伙伴計劃的景賢里、被拆卸的一級歷史建築何東花園等，同樣採用中華復興主義興建。

屯門「青山陶窰」是本港現時唯一完整「龍窰」。（香港龍窯關注組提供）

古蹟辦：公屋工程不會對「龍窯」造成不良影響

此外，就屯門第 39 區顯發里的擬議公營房屋發展項目，由於選址鄰近屯門三級歷史建築「龍窯」，故一直引起爭議。房委會早前向古蹟辦提交文物影響評估報告，並提出設計和緩解措施，包括不會在陶窰綠化緩衝區興建住宅樓宇、工程前為陶窰的攝影測量記錄等。

房委會指出，從文物保護的角度而言，擬議公營房屋發展項目對陶窰的影響可接受。在擬議的緩解和監測措施進行下，項目將採用大口徑鑽孔樁代替撞擊式樁種，以減少工程帶來的震盪和沉降，故施工階段所產生的影響並不顯著。

古蹟辦審議上述報告後指出，房委會擬議工程會採取適當措施和進行遠距離分隔，故不會對陶窰造成實質損壞，加上實施監察和緩解措施後，工程不會對陶窰造成不良影響，故認為有關建議可以接受。