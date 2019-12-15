【米芝蓮2020】新派車仔麵店獲推介後反而結業　謀轉型東山再起

2020年最新版《米芝蓮指南》於本周二(17日)揭盅，中環蘇豪區的「蜜斗」，以無味精新派車仔麵作招牌菜，去年首次登上米芝蓮「街頭美食推介」名單，旋即成為小店新貴。 米芝蓮效應下，小店人氣有增無減，不過風光背後，「蜜斗」已悄然於今年8月底關閉，意味已「自動放棄」，無法延續今屆米芝蓮殊榮。老闆Connie接受《香港01》訪問時透露，雖然生意絡繹不絕，但夜間缺乏人手，無法開拓晚市生意，經考慮後決定提早離場，現時正計劃轉戰商場美食廣場，東山再起。

盤點去年（米芝蓮2019） 新上榜餐廳或小店名單：

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「蜜斗」原店走新派食店路線，驟眼看來亦不似一般車仔麵店。右是Connie。(受訪者提供) 「蜜斗」位於中半山，距離中環約10至15分鐘路程，藍白色的店潢裝修，打破傳統車仔麵店的固有形象，更添上新派食店氣息。小店主打無味精添加車仔麵，走健康路線，亦提供自家製醬料，加上價錢在該區相對親民，午市吸引不少白領光顧，去年首次登上《米芝蓮指南》推薦的街頭小食名單。

小店生意雖然興旺，卻一直不設晚市。Connie指，該店是所在街道唯一港式快餐，相信晚市可在一眾餐廳中突圍而出，但人手是一大難題，「由始至終都請唔到人返夜」。她透露，即使以月薪2萬元招聘夜更員工，放星期日和「銀行假」亦一直無人問津，推測與食店位置隔涉有關，「無咩人願意跨區工作嘛。」

「蜜斗」屬平民價車仔麵店，小店於FB公告需暫時結業後，不少食客留言表達不捨。(受訪者提供)

長期夜班人手短缺，直接影響小店存亡。Connie指店內人手緊絀，「好多時自己都要落手落腳，親力親為」，與生意拍檔考慮後，決定提早離場，重整營運策略。她透露，計劃將食店由地舖遷入商場美食廣場，省卻聘請及管理人手的煩惱，「起碼唔駛請人洗碗，商場會有人代辦」。



小店正與商場洽商，期望明年3至4月重開。Connie又指，未來有意開放特許經營權，要求加盟商跟隨進駐商場的規定。她承諾日後不會加價，「始終唔係話要賺大錢。」

「蜜斗」早前於FB專頁公告結業啟示，又強調與遊行及經濟無關。(「蜜斗」FB專頁截圖)

過去半年本港經歷反修例風波，不少零售店、食肆結業，不過Connie強調「蜜斗」結業與此無關，「好多人有問原因，但其實真係唔關事，係自己做得唔夠好，請唔到人」。她於閉店告示上亦特別表明「八月底暫時關閉，離開是為了更好的回來」，亦附註「這決定與遊行和經濟無關」。

米芝蓮的認證，有人認為是「死亡之吻」，Connie則未有相關體會，她表示，獲米芝蓮加持，有其正面作用，包括肯定其食店及車仔麵地位，「車仔麵唔一定係『下欄嘢』，希望可以向外推廣」，但她同時指，米芝蓮確有帶來「副作用」，包括增加名氣後，常有食客慕名而來，需更小心翼翼確保食品水準，同時亦需虛心聽取外間意見，「Openrice (網上食評網) 嘅意見多數正面，Instagram內 Foodie (食評家)就多少少批評」，她指會交由廚師按意見跟進改善。



Connie表示，「蜜斗」中環原店只得30多個座位，中午飯市常大排長龍，惟人手荒關係，無法開拓晚市生意。(受訪者提供)

選擇於社會動盪期間，逆市捲土重來，她直言已深思熟慮，認為進駐商場應不受影響，反而認為更有商機「超市都多了人幫襯」，亦不怕商場突如其來關門。