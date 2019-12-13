【逃犯條例】內地生紛退學？多所大學回應：退學人數與去年相若

反修例風波下，多間大學曾發生激烈警民衝突，坊間流傳有大量非本地生，尤其是內地生退學「逃離香港」，但《香港01》向八間資助大學查詢，香港大學、中文大學、科技大學、嶺南大學、教育大學及理工大學都表示，本學年非本地生申請退學的人數與去年相若；而城市大學及浸會大學沒有就非本地生退學情況回應。 有大學教職員分析，非本地生不易將學分轉移至其他地區的大學，一旦中途退學，幾乎等同要重讀學位課程，因此會觀望局勢再決定。 2019/20學年第二學期開學在即，多間院校均表示計劃如期開學，原定最早開學的教大將開課日推遲至明年的1月6日，而嶺大則未決定確實開學日。

在反修例運動中，多間大學及校園範圍附近曾發生激烈警民衝突，警方入中大及理大施放催淚彈，網傳科大內地生「撤僑」、環球網更將中大形容為「敘利亞」，描繪內地生在艱難逃生的景象。但事後有內地生主動澄清，由中聯辦通知要求離開，並乘搭水警輪回深圳並暫住深圳共青團委安排的免費宿舍；亦有內地生撰文，表示離開時獲得本港同學的協助。

本港的大學宣布本學期停課，究竟有無內地生因本港局勢而退學呢？《香港01》記者向多間大學查詢，獲回覆指，至今申請退學人數與去年相若，意味着網傳內地生退學潮並未廣泛地在全港多間資助大學發生。

有大學教職員透露，即使部分非本地生不希望留港，又或對留港感到憂慮，亦未必會退學。他解釋，非本地生與交換生不同，非本地生不容易將學分轉移至其他地區的大學，一旦中途退學，幾乎等同要重讀學位課程，故相信非本地生將在第二學期開始前，密切留意香港社會情況，對應否留港完成學位課程會持觀望態度。

激烈衝突後，城大一度關閉學生宿舍。（資料圖片）

浸大：個別學生因個人原因更改學習計劃

八大中，城大及浸大均未有回應非本地生的退學情況。浸大只透露本學年共有約240名非本地一年級本科生獲取錄，當中少數因不同個人原因未有入讀；而與往年一樣，學期開始後有個別學生因個人原因更改學習計劃。

城大無回應退學情況

而城大則表示，2019/20學年部分獲取錄的非本地生沒有辦理入學註冊手續。

11月17日，理大外示威者與警方爆發激烈衝突。（資料圖片 / 羅國輝攝）

中大、港大、嶺大、港大、教大及理大：非本地生退學數字與上學年同期相若

多間大學形容，非本地生的退學數字與上學年年同期相若。教大指，有既定程序及機制處理學生退學申請，一般而言，學生可以健康、家庭、就業或前往海外升學等原因提出終止學業，而2019/20學年申請退學的本地及非本地生，不論是人數、原因及性質皆與往年的申請相近。港大發言人亦指出，每年都有極少數修讀本科課程的同學在學期中途退學，惟有關同學不用交代退學原因，至今情況與過去相若。

中大回覆，今年全日制非本地本科生申請退學的人數與往年相若，大部分因不同個人原因退學；而理大則透露，每年均接獲非本地生休學及退學申請，大多基於健康、家庭或轉校等個人理由，而本學年數字與往年相若，主要是申請暫時休學。科大亦表示，與往年一樣，今年亦有已獲錄取的學生未有在開學初期到校報到，校方亦收到因學業、工作或家庭等原因提出的休學及退學申請，惟兩者數字均與去年相若。

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教大推遲開課日、嶺大正討論確實開學日

八大中，教大宣布會推遲下學期開課日，由原定2020年1月2日改為1月6日；而嶺大則表示，正討論下學期的開學安排及確實開學日。早前曾發生激烈警民衝突的中大則表示，暫定在2020年1月6日開課，但校方會密切留意事態發展，包括港鐵大學站重開日及服務情況，以作適切安排，若開課日有改動會盡快公布。中大強調，會與各非本地學生團體保持緊密聯繫，了解同學的需要和憂慮，並按需要提供一切可行協助。

11月13日，中大經歷激烈衝突後，當日有學生留守二橋。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

中大、浸大、港大、理大、科大及城大料如期開學

浸大、理大及城大的第二學期均如期在明年1月13日開始，理大指第二學期首兩周將留作第一學期補考之用，並於2月3日正式復課；學生宿舍安排方面，城大指本月10日至14日會分階段重開所有學生宿舍；浸大及理大則指學生宿舍入住安排均沒變更。

港大發言人形容，校園已恢復一般運作，並加強了安全措施，有信心本學年第二學期的教學及其他學術活動可如期在2020年1月開始，大多課程將於下月20日正式開始教學；而科大表示，據現行安排，第二學期開課日如常定於2月3日，學生住宿及新宿生入住時間等安排亦如常。

警方解封理大後，理大校方用膠板圍封校園，禁止未經許可人士進入。（資料圖片 / 高仲明攝）

多校加強保安安排

多間大學曾成為警民衝突的地點，多校其後加強保安安排，當中教大、科大及浸大均表示，進出學校人士須出示證明，校方會按情況調整校園的保安安排。城大亦表示已全面提升保安及物業管理措施。

至於公開大學，校方未有回覆休學或退學人數，但據校方了解，不少非本地生已於上周回港，其餘同學亦應會在第二學期開始前陸續返港，而該校第二學期會如期在1月20日開始。