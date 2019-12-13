【逃犯條例】70教師被捕　葉建源：教育界風聲鶴唳　憂被以言入罪

反修例風波持續，不少教師及學生牽涉其中，更有70名教職員參與示威活動被捕。 教育界立法會議員葉建源今（13日）於港台節目《千禧年代》指，現時問題並非源於教育制度出錯，而是港府漠視民意及縱容警察大規模拘捕示威者，社會不宜失焦，亦不應單憑數字作定論。他又提到，現時不少教師忐忑不安，憂慮發表個人意見時會被以言入罪，形容現時教育界風聲鶴唳。 教聯會主席黃錦良則認為，教師應恪守專業，不應將政治帶入校園，又認為本港教育具自由度，惟國民教育被妖魔化後，一直仍有缺失。

教育界立法會議員葉建源 (資料圖片)

反修例風波持續半年，逾6,000人被捕，據警方資料顯示，被捕者有約70人是教師或教學助理。教育界立法會議員、教協副會長葉建源認為，社會不應錯焦點將矛頭指向教育，因為現時民怨沸騰，任何年齡組別均有強烈呼聲，問題是政府一直未有以政治方式解決問題，理應反思。



教聯會主席黃錦良則指，今次社會事件所造成影響深遠，不少人情緒受影響，認為70名教師或教學助理被捕，數字上令人震驚。他強調，按現時社會氣氛，應阻止政治進入校園。他又稱，目前社會問題前所未有，教育專業亦難處理政治問題，社會應有共識，不應將政治凌駕教育。

對於特首林鄭月娥要求教育局嚴肅跟進違法教師，葉建源認為現時屬特殊情況，涉及政治性問題，市民被警察濫捕屢見不鮮，他亦接獲不少個案以「莫須有」罪名無故被捕。他強調，不應用數字作為評論起點，又指按照往常慣例，教師涉及刑事被捕，一般不會暫停教務，惟涉案教師需向校方報告，如涉及性犯罪，則可能會停職。

黃錦良則指，倘老師涉嚴重刑事案或失德，要求暫停教務是慣常做法，當中考慮包括涉案老師對學生是否存威脅，又強調停職非審判，「只係確保學生安全去做」。他認為教育局有責任介入，提供具體建議或適切支援。葉建源反駁稱，停職屬非常特殊情況，因有關行為等同停薪，且本港奉行「無罪推定」，認為校董會需謹慎處理。

官媒央視發表評論，認為香港教育需「刮骨療毒」，黃錦良認同本港教育有所缺失，自2012年反國教後，國民教育被妖魔化，認同教材需進行大手術。他又認為，準教師應對國家有更深了解，否則難要求其在崗位上向學生授予國民教育。葉則認為，本港通識科課本有異於其他科目的送審制度，認為有關評論不了解本港情況。他又認為，目前焦點是反對警方濫用暴力問題，而非源於國民教育不足所致。