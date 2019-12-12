【逃犯條例】田北辰倡設「監警專員」　直接向特首負責

反修例運動已持續逾6個月，實政圓桌立法會議員、港區全國人大代表田北辰認為政府應「兩條腿走路」，一方面成立獨立調查委員會，另一方面仿效廉政公署，設立獨立監警制度和監警專員，直接向特首負責，以加強社會信心。

監警會無足夠調查權力

田北辰表示，反修例運動自7月開始，本質與反對修例越行越遠，而市民最不滿的，是對於警方和政府的處理手法。田北辰認為，現時監警會無足夠調查權力，公眾對監警制度不信任，「即使是鑽石級的制度，亦無助解決當前社會困局」。

田北辰建議政府，一方面成立獨立調查委員會，另一方面仿效廉政公署，設立獨立監警制度和監警專員。（吳倬安攝）

再促成立獨立調查委員會

田北辰建議政府「兩條腿走路」，一方面成立獨立調查委員會，另一方面仿效廉政公署，設立獨立監警制度和監警專員，由專員領導團隊，處理針對警察的投訴，專員則直接向特首負責。他警告，若現在不就監警制度作出長遠改革，暴力衝突將無日無之，「日後世世代代或者會因為對政府不滿，動輒使用暴力反對」。

被問到有否信心解決來自警方的阻力，田北辰直指，被監察者往往一定會有阻力，70年代廉政公署成立時，也有大量來自警方的阻力，指現時需要很多遊說工作。