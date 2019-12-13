食衞局推算未來醫護人手　議員憂反修例爭議增移民意欲　促納研究

反修例風波持續超過半年仍未平息，醫院管理局早前稱部分海外醫生亦放棄來港工作。立法會衞生事務委員會今早（13日）召開會議，商討醫療人力推算事宜。人民力量立法會議員陳志全批評，過往半年有義務醫護人員曾被警方拘捕，也有醫護可能受反修例事件影響而選擇辭職及移民，他質疑食物及衞生局的人力推算模型未納入社會因素，不足以反映現實情況。 多名立法會議員亦批評，模型假設現時人力狀況處於供求平衡水平作是「錯誤假設、超乎現實」，促請當局能把其他因素一併納入推算模型中。

立法會議員陳志全批評，人力推算工作未有將近半年的社會因素，包括義務醫護人員被拘捕，或令醫護人手減少納入模式中。（網上圖片）

立法會衞生事務委員會今早召開會議，商討醫療人力推算2020年的相關事宜。人民力量立法會議員陳志全表示，人力推算模型忽略近半年時局變化，涉延遲中文大學、香港大學醫療教學設施撥款，以及警方濫暴令部分醫科生及義務救護人員被捕被控，亦會令醫護人手減少。他又稱，部分醫院人員或認為遭打壓繼而辭職及移民，質疑推算模型未有將相關因素納入。

假設2017年人力供求平衡並不反映事實

另外，亦有多名立法會議員質疑人力推算模型，就13個醫療專業人員供求情況，假設2017年的人力狀況處於供求平衡的水平是錯誤。社會福利界立法會議員邵家臻表示，推算醫療人力工作涉及多個因素，計算十分複雜，倘人手不足將直接影響市民健康、危害市民生命，現時推算假設以2017年作基準，惟當年已出現醫護人手不足，質疑推算未能反映真實情況。



民建聯立法會議員葛珮帆亦斥推算未有納入人每千名人口對應醫生的比例以及人口老化的情況，促請當局除人手推算方面，亦要一併把服務承諾的目標，包括專科門診排期時間。

食物及衞生局副局長徐德義表示，期望今個立法年度盡快將相關大學醫療教育設施的撥款於財委會討論及通過。（資料圖片）

食物及衞生局副局長徐德義表示，期望今個立法年度盡快將相關大學醫療教育設施的撥款於財委會討論及通過。而因應近期事件影響的人手推算，由於推算工作仍在進行中，故會考慮把相關因素納入。

而食物及衞生局副秘書長方毅亦解釋，整個推算模型必須假設供求達致平衡，其後再加上已知的人手差距，並與不同團隊及持分者溝通，繼而作出調整及檢視實際上人手比例情況。而此模型已是第3次展開推算，並曾經得到國際的審批，故屬非常成熟及具科學價值的模型。

其後立法會議員李國麟、葛珮帆以及黃碧雲分別提出臨時動議，包括要求當局將工作量指標納入人力推算工作、將每千名人口對醫生比例不少於2.3以及承諾縮短專科輪候時間，三項無約束力議案均獲在場委員一致通過。



人力推算工作將於2020年底之前完成，屆時政府會按照人力推算結果，考慮是否在大學教育資助委員會下一個3年規劃期進一步增加醫療培訓名額及增加醫療專業人手。