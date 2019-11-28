【冬季流感】醫管局增加900臨時病床　醫護加班津貼增至少10%

每年年底開始，冬季流感高峰期也會令公營醫療系統百上加斤。醫管局今日（28日）公布因應冬季服務高峰期採取的應變措施。醫管局總行政經理（聯網運作）張子峯稱，各公立醫院將預留資源，按需要開設900張臨時病床。 今年9月底，醫管局已增聘455名兼職醫生。為了吸引醫護人員加班工作，局方在明年初至5月提供多一成加班津貼金額。而農曆新年後、夜更、公眾假期和周末的加班津貼金額則會提升2成。

醫管局今日（28日）公布因應冬季服務高峰期採取的應變措施。(李恩慈攝)

醫管局總行政經理（聯網運作）張子峯表示，局方已向各醫院聯網分配共約7.32億元，以準備應付年尾冬季流感的措施。2019/20年度，醫管局已在各聯網增加506張恒常新病床，並預留資源按服務需要開設900張臨時病床。

對於去年度冬季流感高峰，醫管局分別增加短期病床及臨時病床，平均共加設1400至1700張加床，不過張子峯如今稱短期病床已變成常規病床，「開足365日」，故2019/20年度冬季流感服務高峰只設臨時病床，共900多張。計算內科病床佔用率的方法亦有變（見另稿）。按醫管局今年初說法，將冬季流感高峰「加床」分成兩類，「短期病床」是指冬季流感高峰期間持續增設的病床，而「臨時病床」則因應病房運作需要而加開。

醫管局：已為冬季流感增聘455兼職醫生

除了加臨時床，張子峯續說，醫管局會繼續聘請全職、兼職、自選兼職及臨時醫護人員，並按需要使用中介護士和支援人員，預計2019/20年度的醫生淨增長數字為190名，而護士則為845名。張透露，今年9月底，醫管局已增聘455名兼職醫生；至11月，醫管局已有57名自選兼職醫生及383名自選兼職護士。另外，10餘名海外醫生會在年底到達各公立醫院增援，相信主要為內科服務。

張子峯稱，各公立醫院將預留資源，按需要開設900張臨時病床。(李恩慈攝)

醫護明年初起加一成加班費 特別時段加兩成

醫管局會在明年1月1日至5月3日優化特別酬金計劃（SHS）安排，包括為加班工作的醫護人員提供多一成津貼金額。農曆新年後、夜更、公眾假期和周末的人手尤其緊絀，加班津貼金額則會提升兩成。同時間，為急症室及普通科門診增援的私家醫生，每小時酬金由700元上調至1000元。