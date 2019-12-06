網傳參加反修例集會醫護不可升職　醫管局澄清升遷按既定人事政策

社會新聞
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反修例風波未平，醫護人員也被捲入風眼當中，醫護多次在醫院內舉辦集會，惹來部分市民批評及投訴，近月醫院管理局更表示「嚴肅跟進」被捕醫護。

有社交平台專頁昨天發帖聲稱，醫管局已通知內部，凡是參加過與反修例相關集會的醫護人員，都不能升職。醫管局今天（6日）澄清，醫管局尊重同事合法表達意見的權利，亦不會記錄員工在工作以外的公眾活動，所有職員的聘用升遷均根據既定人事政策，以員工的工作表現及專業水平等因素作綜合考慮，不受政策以外的因素影響。

有facebook專頁發帖指，醫管局已通知內部，凡是參加過與反修例相關集會的醫護人員，都不能升職。　（網上截圖）

社交網站facebook專頁「藍哨子(藍戰士)」發帖聲稱，醫管局已通知內部，凡是參加過與反修例相關集會的醫護人員，都不能升職，但未定確定該專頁所指的是醫院內的集會或一般公眾集會。

醫院管理局澄清，尊重同事合法表達意見的權利，亦不會記錄員工在工作以外的公眾活動。局方重申所有職員的聘用升遷均根據既定人事政策，以員工的工作表現及專業水平等因素進行綜合考慮，不受政策以外的因素影響。醫管局呼籲外界立即停止轉發有關失實訊息。

醫管局強調所有職員的聘用升遷均根據既定人事政策，以員工的工作表現及專業水平等因素進行綜合考慮，不受政策以外的因素影響。　（資料圖片）

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