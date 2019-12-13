2018年貧窮人口達140.6萬　創10年新高　議員料未來兩年再升

政府今日（13日）公佈貧窮報告，本港去年貧窮人口達140.6萬，貧窮率達20.4%，較前年的137.7萬人，增加2.9萬人或2%，即本港在2018年共約749萬人口當中，每5人就有1人為貧窮人口，數字創10年新高。至於在恆常現金福利，即計算綜援、生果金及長者生活津貼等恒常現金津貼等政策介入後，貧窮人口則為102.4萬，貧窮率為14.9%，較前年的101萬貧窮人口增加1.4萬人，上升0.2百分點。有立法會議員認為，數字反映過往的扶貧措施成效不大，預料受經濟環境、社會衝突影響，貧窮人口未來兩年會再增加。

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邵家臻​：大氛圍較差，弱勢只會越來越弱



立法會議員（社會福利界）邵家臻認為，數字反映政府一直迴避貧窮結構性問題，沒有深切反省，只推出「少修少補」的計劃。他批評，政府扶貧工作如同煙花般，「高高舉起，輕輕放下」。對於2019年的貧窮人口人數，他認為經濟受中美貿易戰影響，大氛圍較差，「弱勢只會越來越弱」，人數有機會進一步上升。他期望，政府未來改善扶貧政策方向，扶貧委員會亦宜進行改革。

社福界立法會議員邵家臻認為，今年的貧窮人口或進一步上升。（資料圖片）

張超雄：2020年將更差

工黨立法會議員張超雄同樣認為，數字反映措施成效不大，「香港財富不斷增加，但貧窮人口不跌反升。」他又指，相信今年的貧窮人口「一定更加高」，2020年甚至會更差，「社會衝突未平息，冇人能夠預料到發生咩事，商家對市場冇信心，紛紛撤資」，憂經濟下滑情況更嚴峻。他認為政府應一改「小修小補」方向，立刻針對性解決貧窮問題，如設立全民退保及改革綜援制度。