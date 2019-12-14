【逃犯條例】總領事館調查指10%日本人已離港　40%計劃回國

反修例觸發的示威衝突逾半年未止息，暴力升級，以致出現嚴重傷亡個案。不止旅客卻步，據悉日本駐港總領事館曾向在港日本調查，結果顯示3萬名在港日本人，一成已離港，另有四成人正計劃離港，餘下則會留下。 在日資公司工作的周小姐表示，日本人危險意識較高，相信即使有日本人仍需留港工作，亦會先安排家人離港避開衝突。 至於來港多年、在教育大學任職的日籍學者片岡新則表示，他是香港社會的一份子，與身邊的日本人亦懂得中文，能了解各區情況，他們亦沒打算離港。 《香港01》已向領事館查詢自今年6月以來離港或計劃離港的日本人人數，暫未獲回覆。

↓↓12月1日黃埔示威衝突↓↓

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至少兩名日本旅客曾被捕

反修例運動持續超過半年，香港多區曾多次發生激烈警民衝突。較多日本人居住的紅磡、太古城、沙田及大埔，更是衝擊主要區域；半年以來，至少兩名日本旅客曾被捕，其中一名21歲日本大學生，上月17日在香港理工大學附近被捕，他接受日本傳媒訪問時稱，不清楚自己被捕原因，更稱與示威者一起被警員毆打，他最終在日本駐港總領事館協助下獲釋。

據了解，日本駐香港總領事館一項調查發現，受反修例風波影響，原來在港生活的大約3萬名日本人，約一成已離港，另有四成人計劃離港，消息指他們主要因為憂慮人身安全而決定離港。

日本人上司特別要求第一晚住在機場（酒店），第二晚才住在公司附近，減少住在可能發生衝突的港島或油尖旺地區。 日資公司僱員周小姐

↓↓6月以來的示威衝突情況↓↓

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日資公司員工：日本客戶來港 首晚住機場酒店​

在日資公司工作的周小姐直言，日本人比較敏感，危險意識較高，加上日本總領事館不時以電郵提醒在港的日本人注意安全，故她認識因工作需要而來港的日本人，都會盡力避免潛在或預期的危險，相信即使有日本人因工留港，亦會考慮到人身安全問題而安排家人先行離港。

她透露，該公司的管理人員不時需從日本來港視察業務及拜訪客戶，近半年香港社會不穩下，他們來港前都有特別考慮，如刻意挑選沒有大型示威或集會的日子，若留意到網民呼籲三罷，便會延遲來港。她指在港的住宿安排亦有特別要求：「日本人上司特別要求第一晚住在機場（酒店），第二晚才住在公司附近，減少住在可能發生衝突的港島或油尖旺地區。」

片岡新稱他與身邊一些在港生活的日本人沒打算離開。（教育大學圖片） 日籍學者：熱愛香港，沒打算離開 香港教育大學語言學及現代語言系助理敎授片岡新表示，他是香港社會的一份子，熱愛香港，與身邊的日本人都沒打算離港。 片岡新直言，與在港的日本人沒有很多交往，而他與身邊一些在港生活的日本人沒打算離開。他解釋，身邊大多日本人與他一樣懂得中文，可在新聞或香港朋友口中得知各區情況，而他熱愛香港，是香港的一份子，亦對研究粵語最感興趣，沒打算離開，「無論是甚麼背景、政見、身份，在香港大家都說粵語，所以香港自然是研究粵語最理想的地方。」

我仍然熱愛香港，我也是香港社會的一份子，所以無論如何，我會繼續在香港做我該做的事情。 來自日本、香港教育大學語言學及現代語言系助理教授片岡新

上月中大及理大均曾發生激烈警民衝突，片岡新憶述，當時領事館曾聯絡教大，了解校內日本留學生的情況，「中大和理大出事的那幾天，日本總領事館找過我們學校，他們擔心有沒有日本留學生，但是知道教大跟中大不同，幾乎沒有日本學生，他們好像也放心了。」



而日本料理店協會榮譽會長吳寶舜亦表示，雖然近月香港社會情況對餐飲業帶來頗大打擊，造成經濟損失，但暫時無聽聞有日本商人因此決定離港，更指「大家都希望快樂過聖誕」。