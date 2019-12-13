【石棺藏屍】3被告僅1謀殺罪成　陪審團曾就一法律觀點作提問

這宗駭人聽聞的荃灣石棺藏屍案，審訊近兩月終審理完成，但只有首被告曾祥欣被裁定謀殺罪成，依例判終身監禁，另兩被告卻只被裁定誤殺罪成。4男3女的陪審團，退庭商議一天半，今早在達成裁決前，曾就「共謀犯案」這控罪原素向法官提問，想知共謀者是否均須知道他們將會向死者施用有帶刺激成份，即有點類似哥羅芳的二氯甲烷，及會向死者打酒精針，法官認為是須要的，陪審團知悉答案後，午飯過後不久，便達成裁決。

次被告劉錫豪(左)及第三被告張善恆(右)均只被裁定誤殺罪成。(資料圖片)

+ 4 + 3 + 2

案中3名男被告：曾祥欣(30歲)、劉錫豪(24歲)、張善恒(27歲)，被控於2016年3月4日，在荃灣DAN6的工廈單位內謀殺男子張萬里（28歲，下稱：張）。他們早已承認1項阻止合法埋葬屍體罪。

行兇時曾用二氯甲烷及酒精

庭上證供透露，當日張在單位內，曾與劉及第三被告張善恆扭作一團，期間劉曾用帶有刺鼻味道的布掩著張的口鼻，而曾則向張注射過酒精。法醫事後在張的肝狀驗出化學物質二氯甲烷，是一種與哥羅芳有相若作用的物質。

劉及第三被告自辯時均曾稱，雖然有人提議過要弄暈並搶劫張，但他倆均無意圖搶劫張。曾則在庭上承認他有向張注射酒精。

劉及第三被告均認為搶劫不可行

此外，劉及第三被告自辯時，亦有稱雖有人在案發前提議搶劫張及弄暈他，但兩人都無意搶劫張。

劉作供時亦稱，是曾提議在觀塘海濱弄暈張並取走其財物，但他們到海濱視察環境後，發現很多閉路電視。劉稱他更潑冷水說：「唔好搞咁多嘢。」又反問：「你話整暈啫，一陣整死人點算。」他們返回DAN6單位後，曾要劉嗅「哥羅芳」，惟劉稱不知有何用途。

第三被告則稱，另兩名被告在案發前提及要搶劫張，但他不相信，更說：「老笠一個自己識嘅人，唔係好怪咩？」

案件證物，包括最左方的曬衫架， 中間是錘子，最右為鐵筆。(朱棨新攝)

陪審團曾就共謀犯案求指引

陪審團昨日開始退庭，至晚上仍未有裁決，今早繼續退庭商議，至今天約中午12小時，他們突向法官作出提問，要求澄清，在處理被告是否共謀犯案時，共謀犯案是否代表被告都要知道，他們將會向張使用二氯甲烷，及打酒精針。法官回答在本案中，若被告是共謀犯案，代表被告須知道他們會向張使用二氯甲烷，或打酒精針。

陪審團亦問，若被告有協議弄暈張，這是否屬共謀犯案。法官回應指，若認為他們有協議弄暈張，亦屬共謀犯案。

陪審團最終裁定首被告謀殺罪，兩名被告則該罪不成立，但誤殺罪成。他們除以6比1裁定張善恒謀殺罪不成立外，其他的裁決都是一致。

官斥處理屍體案情恐怖

曾的律師求情時稱，阻止合法埋葬屍體罪沒有判刑指示，但承認本案的案情是很惡劣，希望謀殺罪和阻止合法埋葬屍體罪的刑期，同期執行。

法官判刑時指，本案阻止屍體合理埋葬的案情，實屬恐怖，因此採用最高判刑7年為起點，因曾已認罪，獲三分一的刑期扣減，該罪判4年8個月。至於謀殺罪，法官判例判他終身。兩罪的刑期同期執行。

法官又感謝陪審團，並給予他們雙倍津貼。

案件編號：HCCC459/2016