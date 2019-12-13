【石棺藏屍】上網學製棺終事敗　眾人潛台花光錢　淪三文治當餐

荃灣工廈DAN6三年前揭發的石棺藏屍案，死者張萬里被殺後，其屍體被藏在一個水泥製的石棺當中，當時屍體已腐爛，甚至連死因也查不出。涉嫌殺死他的3名男被告，首被告曾祥欣被裁定謀殺罪成，另兩被告則被裁定誤殺罪成。 審訊時揭露，眾被告雖有談論過如何殺人，但殺人後如何處理屍體卻甚為「即興」，最後決定用的水泥製造石棺，惟眾如連如何混製水泥，都是靠上Google搜尋，即學即做，但石棺製成後，才發現超重，無法運走，最後決定一走了之，潛逃台灣。惟不久後即花光金錢，至每天只夠錢食三文治。

少女「小草」何菱瑜獲控方轉為污點證人，並有出庭指證3名被告。(網上圖片)

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曾提議過吃掉屍體

死者張萬里2017年3月4日走進生意拍擋曾祥欣的家，便一去不返，至被發現時，已成了在一片破爆石屎內的腐屍。

根據庭上證供，眾被告雖有談論過如何行兇及處理屍體，但他們至張萬里被殺後，才開始較為認真地討論處理屍體的問題，眾人提出的方案包括：放入雪櫃、分屍，甚至把屍體吃掉等。最終決定製造石棺。

上Google學混製水泥

然而在製造石棺前，也需處理屍體，首被告曾祥欣自辯時曾提到，他們有在網上看過放血、藏屍及分屍的片段。法官李瀚良驚訝網上會有這些片段，曾回答說：「嗰時YouTube有少少。」。李官也連忙提醒陪審團，勿嘗試自行搜尋相關片段。

主要製造石棺的是曾及第三被告張善恆，他們買了木板、沙和石英泥，並先用大木板做石棺底部，再把4塊木板製成石棺的外圍，繼而倒入英泥。他們在英泥還未變硬前，把屍體放入英泥。警員調查時曾問曾如何懂得製造水泥，曾稱其實是透過搜尋Google搜尋方法。

聞腥味「小草」以為月事來潮

然而，石棺繼續放在單位亦有問題，包括滲出血水及發出惡臭，與他們同住單位的少女「小草」何菱瑜作供時也提到曾聞到腥味，更一度以為是自己月事來潮。眾被告為除臭，亦有用空氣清新劑和臭丸等方法。警方調查時亦在單位內發現到藥煲，曾解釋因「小草」提議過在單位內煲中藥辟味。

留在DAN6的石棺，最終由工作人員負責運走。(資料圖片)

曾想過將石棺裝成野戰障礙物

石棺製成後，他們原打算電召客貨車把石棺運走，次被告劉錫豪曾透露，他們

想過要把石棺裝成野戰遊戲中的障礙物，故特意把石棺外的木板塗上綠色油漆，避免司機懷疑。惟劉說：「有油過，但唔覺得有用。」

石棺製成卻搬不走

然而石棺製成後，眾被告合力把石棺推進大廈電梯，卻超重而驚動大廈看更，不過看更只表示升降機發出的聲響「嘈到人」，並說：「你地無辦法搬到落去。」眾人最後放棄。

石棺運不走後，眾被告曾嘗試用錘、風炮等鑿開石棺，欲取出屍體。警方向劉作錄影會面時，曾問他們有否擔心鑿棺的聲量會驚動鄰居，劉說：「無辦法......當單位裝修。」。惟鑿棺的過程也非想像容易，用風炮時更「鋤斷」死者的手和身體。無計可施之下，他們最終把石棺留在單位，三人和「小草」等一同逃至台灣，展開逃亡生活。

外遊曾住澳門總統套房

供詞亦透露，眾被告亦頗懂消費，其中曾在上次的審訊中，曾透露他有一個價值數十萬元的Hermès袋。第三被告張善恒作供時透露，他於2015年11月搬入曾租用的單位，曾並指示他往財務公司借錢，又稱會代他投資並取走大部份借款。不久後曾又帶他及小草等人去澳門和日本北海道，在澳門時更入住總統套房，曾亦有說要用總統套房開視象會議。李官聞言也不禁自爆從未住過總統套房，要追問套房間格。

到台兩星期花光金錢

至眾被告與小草逃亡台灣後，張善恆稱，他們初時仍是過著揮霍的生活，但不足兩星期，便把帶來的錢花光。至後期每日只食一件三文件，但曾仍「買酒買糖」給「小草」。

被眾被告擱置於DAN6工廈內的死者張萬里，其屍體至事件被揭發事件後，才由警方派員到單位處理移走屍體和石棺。至於潛逃台灣的三名被告，終因在台逾期居留而被捕，並逮解出境，返港後正式被捕。張善恆稱，他和曾被台警拘捕後，台警給了他們大量食物才讓他們吃餐飽。